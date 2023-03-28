Гроссі анонсував візит в Росію після поїздки на Запорізьку АЕС

Як повідомляє РБК-Україна , про це він заявив в інтерв'ю Associated Press .

За словами Гроссі, він хоче відвідати Росію вже найближчими днями після того, як зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським і здійснить візит на тимчасово окуповану Запорізьку АЕС.

Він зазначив, що вважає своїм обов'язком поновлення переговорів щодо збереження атомної електростанції у безпеці.

Гендиректор МАГАТЕ уточнив, що він продовжує обговорювати "різні сценарії, які можуть спричинити" створення захисної зони навколо станції.

"Ця пропозиція спрямована на запобігання ядерній аварії. Вона не спрямована на створення будь-якої ситуації, яка може мати військову перевагу або нестачу або легітимізацію ситуації", - додав він.