ua ru
Вт, 28 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський провів нараду щодо посилення захисту північного кордону України

Новость на русском →
Україна, Вівторок 28 березня 2023 22:23
Зеленський провів нараду щодо посилення захисту північного кордону України Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський провів нараду з головою прикордонної служби та іншими чиновниками. Вони обговорили посилення оборони кордонів північних областей.

Про це пише РБК-України з посиланням на вечірнє звернення президента.

За його словами, на нараді були присутні представники влади Чернігівської та Сумської областей. Було порушено питання, які потребують першочергового розв'язання.

"Особлива розмова - з головою прикордонної служби. Про захист Сумської та інших наших областей, про посилення прикордонників, які разом з усіма силами оборони воюють на передовій", - сказав Зеленський.

Він також звернувся до Сумського прикордонного загону та подякував їм за захист українських територій.

"Саме їх сьогодні відвідав, мав честь поспілкуватися, підтримати. Міцні позиції по всьому кордону з державою-терористом - це наслідок міцності конкретних наших людей, які готові будь-якої миті захищати кордон", - підкреслив президент.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський відвідав сьогодні Сумську область. Під час поїздки він вручив Охтирці почесну відзнаку "Місто-герой".

Нагадаємо, що вчора президент Володимир Зеленський побував у Запорізькій області, а згодом приїхав у Дніпропетровську.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна Росії проти України
NEWS
Україна має "дуже хороші шанси" на успішний контрнаступ навесні, - глава Пентагону
Україна має "дуже хороші шанси" на успішний контрнаступ навесні, - глава Пентагону
DAILY
За крок до фронту. Як міста поблизу Бахмута живуть під ворожим вогнем
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна За крок до фронту. Як міста поблизу Бахмута живуть під ворожим вогнем