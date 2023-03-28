Зеленський провів нараду щодо посилення захисту північного кордону України

Президент Володимир Зеленський провів нараду з головою прикордонної служби та іншими чиновниками. Вони обговорили посилення оборони кордонів північних областей.

Про це пише РБК-України з посиланням на вечірнє звернення президента.

За його словами, на нараді були присутні представники влади Чернігівської та Сумської областей. Було порушено питання, які потребують першочергового розв'язання.

"Особлива розмова - з головою прикордонної служби. Про захист Сумської та інших наших областей, про посилення прикордонників, які разом з усіма силами оборони воюють на передовій", - сказав Зеленський.

Він також звернувся до Сумського прикордонного загону та подякував їм за захист українських територій.

"Саме їх сьогодні відвідав, мав честь поспілкуватися, підтримати. Міцні позиції по всьому кордону з державою-терористом - це наслідок міцності конкретних наших людей, які готові будь-якої миті захищати кордон", - підкреслив президент.