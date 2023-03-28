Найпоширеніший безпілотник. Стало відомо, скільки російських "Орланів" збили в Україні

Українські військові за час повномаштабного вторгнення Росії вже знищили понад 1500 найпоширеніших російських БПЛА оперативно-тактичного рівня Орлан-10.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

За словами Ігната, загалом БПЛА тактичного рівня та квадрокоптери зараз стали "видатковим матеріалом".

Речник також оцінив потенціал повітряних сил РФ та сказав, що вороже угруповання літаків, які атакують Україну з кількох десятків летовищ, кількісно не зменшилося, але зменшилося якісно завдяки знищенню багатьох сучасних літаків. Водночас він зауважив, що на території країни-агресора триває виробництво.

"Наші пілоти вичавлюють неможливе з радянської техніки, протистоять (окупантам - ред.), намагаються збивати ракети та "шахеди", які летять при російських терористичних атаках. Але краще б це робилося з гарного сучасного багатоцільового літака", - додав Ігнат.

Нагадаємо, днями президент України також наголосив на необхідності сучасних літаків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.