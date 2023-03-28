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Challenger в Україні. Резніков випробував танки від Британії та показав відео

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Київ, Вівторок 28 березня 2023 09:51
Challenger в Україні. Резніков випробував танки від Британії та показав відео Фото: в Міноборони показали на відео танки Challenger 2, які прибули з Британії (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

​У Міністерстві оборони показали танки Challenger 2 в Україні, які надійшли від Великобританії. Глава відомства вже встиг випробувати один з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Олексія Резнікова в Twitter.

За його словами, невдовзі британські танки відправлять на виконання бойових завдань.

"Було дуже приємно покататися на першому українському ОБТ Challenger 2. Такі танки, поставлені Великою Британією, нещодавно надійшли до нашої країни. Невдовзі ці фантастичні машини приступлять до виконання бойових завдань. Дякую, Ріші Сунак, Бен Воллес та британський народ", - написав Резніков під відео.

Зазначимо, що точну кількість танків, які вже отримані Україною від Британії він не назвав. Однак Лондон пообіцяв Києву передати 14 таких танків.

Нагадаємо, перед цим міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що в Україну вже прибули британські Challenger 2, а також американські Stryker та Cougar та німецькі Marder.

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