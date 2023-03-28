Президент МОК Бах знайшов виправдання поверненню росіян і білорусів у спорт
Аргументи для повернення спортсменів із РФ і Білорусі до виступів на турнірах світового рівня озвучив президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Топ-функціонер на засіданні виконкому МОК спробував переконати колег у доцільності повернення білоруських і російських спортсменів. За його словами, індивідуальні змагання продемонстрували, що загроз безпеці участь РФ і Білорусі не нестиме.
"Участь атлетів із паспортами Росії та Білорусі в міжнародних змаганнях працює. Ми пересвідчуємося в цьому фактично щодня в низці видів спорту, особливо в тенісі, а також у велоспорті та окремих турнірах із настільного тенісу. Бачимо це в хокеї, гандболі, футболі та інших лігах у Штатах, Європі та на інших континентах", – заявив Бах.
Президент МОК вкотре спробував обґрунтувати ідею, що спорт – поза політикою. Він навів приклади видачі віз російським і білоруським спортсменам урядами різних країн. Окрім того, Бах застеріг від "покарання спортсменів за їхні паспорти".
"Ми не зможемо вигадати рішення, що задовольнить усіх. Імовірно, нам доведеться з цим жити", – резюмував функціонер, натякнувши на близький дозвіл росіянам і білорусам знову змагатися на міжнародній арені.
До слова, раніше МОК придумав план із одночасними допусками та обмеженнями для спортсменів із Росії та Білорусі.
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