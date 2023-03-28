ua ru
Вт, 28 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Президент МОК Бах знайшов виправдання поверненню росіян і білорусів у спорт

Новость на русском →
Лозанна, Вівторок 28 березня 2023 15:21
Президент МОК Бах знайшов виправдання поверненню росіян і білорусів у спорт Фото: Томас Бах наполягає на поверненні Росії в міжнародний спорт (olympics.com)
Автор: Антон Федорців

Аргументи для повернення спортсменів із РФ і Білорусі до виступів на турнірах світового рівня озвучив президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Топ-функціонер на засіданні виконкому МОК спробував переконати колег у доцільності повернення білоруських і російських спортсменів. За його словами, індивідуальні змагання продемонстрували, що загроз безпеці участь РФ і Білорусі не нестиме.

"Участь атлетів із паспортами Росії та Білорусі в міжнародних змаганнях працює. Ми пересвідчуємося в цьому фактично щодня в низці видів спорту, особливо в тенісі, а також у велоспорті та окремих турнірах із настільного тенісу. Бачимо це в хокеї, гандболі, футболі та інших лігах у Штатах, Європі та на інших континентах", – заявив Бах.

Президент МОК вкотре спробував обґрунтувати ідею, що спорт – поза політикою. Він навів приклади видачі віз російським і білоруським спортсменам урядами різних країн. Окрім того, Бах застеріг від "покарання спортсменів за їхні паспорти".

"Ми не зможемо вигадати рішення, що задовольнить усіх. Імовірно, нам доведеться з цим жити", – резюмував функціонер, натякнувши на близький дозвіл росіянам і білорусам знову змагатися на міжнародній арені.

До слова, раніше МОК придумав план із одночасними допусками та обмеженнями для спортсменів із Росії та Білорусі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Томас Бах
NEWS
У восьми областях України значні знеструмлення через негоду та пошкодження мереж
У восьми областях України значні знеструмлення через негоду та пошкодження мереж
DAILY
За крок до фронту. Як міста поблизу Бахмута живуть під ворожим вогнем
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна За крок до фронту. Як міста поблизу Бахмута живуть під ворожим вогнем