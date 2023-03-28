Атака дронів на Київ: рятувальники показали фото наслідків удару

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головного управління ДСНС у Києві.

"У ніч на 28 березня до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС у м. Києві почали надходити повідомлення про вибух і пожежу у Святошинському районі. Внаслідок ворожої атаки у 3-х поверховій адміністративній будівлі сталася руйнація будівельних конструкцій на площі 200 квадратних метрів", - йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС у Києві, також виникла пожежа у двох осередках, загальною площею 70 кв.м, яку пожежники оперативно ліквідували. Внаслідок ворожої атаки жертв та постраждалих немає.

На місці події працювало 9 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 50 осіб особового складу.