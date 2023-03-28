Атака дронів на Київ: рятувальники показали фото наслідків удару
Рятувальники ліквідували наслідки атаки російських дронів-камікадзе на Київ, що сталася вночі 28 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головного управління ДСНС у Києві.
"У ніч на 28 березня до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС у м. Києві почали надходити повідомлення про вибух і пожежу у Святошинському районі. Внаслідок ворожої атаки у 3-х поверховій адміністративній будівлі сталася руйнація будівельних конструкцій на площі 200 квадратних метрів", - йдеться у повідомленні.
За даними ДСНС у Києві, також виникла пожежа у двох осередках, загальною площею 70 кв.м, яку пожежники оперативно ліквідували. Внаслідок ворожої атаки жертв та постраждалих немає.
На місці події працювало 9 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 50 осіб особового складу.
Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що пожежа, що виникла у Святошинському районі під час ворожої атаки дронів, вже локалізована. Також градоначальник розповів, що вибухи лунали цієї ночі у Оболонському та Святошинському районах столиці.
Нагадаємо,сьогодні у низці регіонів України оголосили повітряну тривогу. Жителів попереджали про можливу атаку дронів.
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