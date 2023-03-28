Росіяни з мінометів та артилерії обстріляли чотири громади у Сумській області

У вівторок, 28 березня, російська армія атакувала чотири громади у Сумській області з мінометів та артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сумської ОВА.

"За повідомленнями військових, наразі оперативна обстановка на прикордонні Сумської області контрольована. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено", - додали в ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили обстріли території 4 громад Сумської області. Попередньо - без наслідків", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що російські війська цієї ночі вдарили авіаційною бомбою по Білопіллю Сумської області. Внаслідок атаки одна людина постраждала, є руйнування.

Також вночі в пʼятницю, 24 березня, російські окупаційні війська також обстріляли місто Білопілля Сумської області, тоді ворог теж застосовував, в тому числі й авіабомби.

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