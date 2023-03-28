МОК рекомендував міжнародним федераціям допускати до змагань російських спортсменів
Виконком Міжнародного олімпійського комітету рекомендував допускати до змагань росіян та білорусів, які не підтримують війну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію за підсумками засідання Виконкому МОК.
Як повідомляється, таке рішення стосується тільки індивідуальних видів спорту. Команди з Росії та Білорусі не можуть розглядатися як учасники міжнародних змагань.
Рекомендації будуть передані міжнародним спортивним федераціям. Вони будуть самостійно ухвалювати рішення - допускати росіян чи ні.
Глава МОК Томас Бах зазначив, що санкції, накладені раніше, залишаються чинними. Під забороною залишаються російські та білоруські прапори та гімни, чиновникам із цих країн заборонено бути на міжнародних змаганнях. Також залишається чинною заборона на проведення міжнародних турнірів у Росії та Білорусі.
Нагадаємо, сьогодні президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах на засіданні Виконкому спробував переконати колег у доцільності повернення білоруських і російських спортсменів. За його словами, індивідуальні змагання продемонстрували, що загроз безпеці участь РФ і Білорусі не нестиме.
Також раніше Бах заявляв, що олімпійські спортсмени не повинні ставати інструментом у руках міжнародної політики.
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