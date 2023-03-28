МОК рекомендував міжнародним федераціям допускати до змагань російських спортсменів

Виконком Міжнародного олімпійського комітету рекомендував допускати до змагань росіян та білорусів, які не підтримують війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію за підсумками засідання Виконкому МОК.

Як повідомляється, таке рішення стосується тільки індивідуальних видів спорту. Команди з Росії та Білорусі не можуть розглядатися як учасники міжнародних змагань.

Рекомендації будуть передані міжнародним спортивним федераціям. Вони будуть самостійно ухвалювати рішення - допускати росіян чи ні.

Глава МОК Томас Бах зазначив, що санкції, накладені раніше, залишаються чинними. Під забороною залишаються російські та білоруські прапори та гімни, чиновникам із цих країн заборонено бути на міжнародних змаганнях. Також залишається чинною заборона на проведення міжнародних турнірів у Росії та Білорусі.