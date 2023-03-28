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Нічна атака по Дніпру: війська РФ вдарили "Шахедом" по підприємству

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Вівторок 28 березня 2023 07:47
Нічна атака по Дніпру: війська РФ вдарили "Шахедом" по підприємству Фото: війська РФ вдарили "Шахедом" по підприємству у Дніпрі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські військові сьогодні вночі, 28 березня, атакували Дніпро дронами-камікадзе. Один "Шахед" влучив у підприємство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Два безпілотники військові з повітряного командування "Схід" знищили. Ще один - влучив у приватне підприємство у Дніпрі. Там сталася сильна пожежа. Вогонь охопив 4 тисячі квадратних метрів", - йдеться у повідомленні.

Нічна атака по Дніпру: війська РФ вдарили &quot;Шахедом&quot; по підприємствуПовідомляється, що рятувальники кілька годин наші рятувальники гасили пожежу. Загоряння вже загасили. На щастя обійшлося без постраждалих.

Нічна атака по Дніпру: війська РФ вдарили &quot;Шахедом&quot; по підприємству

Нагадаємо, що росіяни випустили над Києвом близько десяти дронів-камікадзе . Українські сили ППО знищили усі повітряні цілі.

Також повідомлялося, що рятувальники показали фотографії наслідків удару дронів-камікадзе по Києву. Внаслідок нічного обстрілу виникла пожежа, яку пожежники оперативно усунули.

Крім того, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що пожежа, що виникла у Святошинському районі під час ворожої атаки дронів, вже локалізована. Також градоначальник розповів, що вибухи лунали цієї ночі у Оболонському та Святошинському районах столиці.

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