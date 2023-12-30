Наймасштабніший удар РФ по Україні та візит Зеленського під Авдіївку: новини за 29 грудня

Російська Федерація влаштувала наймаштабнійший удар по території України, використавши ракети та дрони. А президент відвідав позиції неподалік Авдіївки.

Більш детально про те, що сталося у п'ятницю, 29 грудня, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

Британія анонсувала термінове постачання ракет до систем протиповітряної оборони України після масованого ракетного удару РФ.

За інформацією Центру нацспротиву, активісти "Кібер спротиву" отримали у розпорядження листа головнокомандувача ВМФ РФ Миколи Євменова з пропозицією оголосити жалобу в місті Новочеркаськ через смерть 74 окупантів внаслідок удару ЗСУ.

Партизани знешкодили бронетехніку. Агенти зі складу 177 окремого полку морської піхоти Росії на других і третіх лініях зіткнення в Херсонській області вивели з ладу бойову техніку противника.

ЗСУ просунулися поблизу Бахмута: карти боїв ISW

Українські війська продовжують вести запеклі бої з окупантами на кількох напрямках. ЗСУ просунулися поблизу Бахмута на південний схід від Кліщіївки та продовжують утримувати позиції на лівому березі Херсонської області.

Обстріли України

РФ вночі атакувала "Шахедами" південь України: є влучання в Одесі та області

Російські терористи вночі 29 грудня вкотре атакували південь України дронами-камікадзе Shahed. Внаслідок обстрілу є влучання об'єкт інфраструктури в Одеському районі, а також в Одесі уламками збитого безпілотника пошкоджено багатоповерхівку.

Ігнат про масовану атаку на Україну: летіло все, крім "Калібрів"

Росія під час масованої атаки по Україні 29 грудня застосовувала всі види озброєння, крім "Калібрів". Причому мішенню були не конкретні об'єкти, а вся територія України.

"Ворог завдав масованого ракетного удару різними засобами повітряного нападу. Фактично летіло все, мабуть "Калібрів" не було, а так і "Кинджали" ми бачили, і балістику, і С-300, і крилаті ракети, які досі ще знаходяться на наших радарах, ще західна частина України. Далі бачимо застосування "шахедів". Теж летіли з південно-східного напрямку, застосовували ракети Х-22 або ж Х-32", - розповів він.

Пошкоджені будинки, є жертва: що відомо про удари по Львову

Львів 29 грудня був атакований російськими терористами. У місті пошкоджені багатоповерхівки, об'єкт критичної інфраструктури, є жертва.

Перша атака

Львів двічі атакували росіяни. Вночі був удар "шахедами". У Яворівському районі працювала ППО, у Львові також чули вибухи через роботу протиповітряної оборони.

Пізніше Садовий повідомив, що понад 10 "шахедів" атакували Львівську область. Через атаку у Львіві сталася пожежа на обʼєкті критичної інфраструктури. Інших деталей - не було.

Друга хвиля

Вже рано зранку у Львові пролунали повторні вибухи. За словами місцевих жителів, у місті було дуже гучно.

Повітряні сили попереджали про рухи російських ракет у напрямку заходу України.

Атака РФ по Одесі

Одеса 29 грудня знову опинилася під ракетним ударом російських військ. Спочатку повідомлялося про двох загиблих. Ще 15 людей отримали поранення. Серед постраждалих двоє дітей 6 та 8 років.

Пізніше стало відомо, що в Одесі росіяни атакували ще один будинок під час масованого обстрілу України 29 грудня - триповерхівку. Під її завалами знайшли ще одне тіло загиблого.

Атака РФ по Києву

Над Києвом збили понад 30 ворожих цілей. У Києві через атаку спалахнули пожежа у багатоповерхівках та на складі.

Спочатку повідомлялося про одну жертву у столиці, проте пізніше кількість загиблих збільшилася. Завали на складі у Шевченківському районі продовжують розбирати.

Кількість жертв у Києві внаслідок масованої атаки Росії продовжує зростати - відомо про дев'ятьох загиблих.

Росіяни випустили по Україні близько 110 ракет

Під час ранкової атаки російські терористи випустили по Україні близько 110 ракет різних типів.

"Пологовий будинок, навчальні заклади, торговельний центр, багатоповерхівки та приватні будинки, комерційний склад, паркувальний майданчик. Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Запоріжжя й інші наші міста. Росія била майже всім, що має у своєму арсеналі: "Кинджали", С-300, крилаті ракети, БПЛА. Стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505", - написав президент Володимир Зеленський.

В Польщі зафіксували порушення повітряного простору під час нічної атаки на Україну

29 грудня, російські окупанти запустили по Україні понад 150 повітряних цілей, у тому числі і ракети.

Під час атаки стало відомо, що повітряний простір Польщі порушив невідомий об'єкт. Пізніше з'ясувалося, що то була російська ракета.

У зв'язку з інцидентом у країні президент Анджей Дуда скликав термінову нараду з військовими.

За словами командувача польських оперативних збройних сил генерал-майора Мацея Кліша, ракета знаходилася в повітряному просторі країни близько 3 хвилин.

Росіяни завдали ракетного удару по Смілі під Черкасами

29 грудня, росіяни вдарили ракетою по житловому сектору у місті Сміла Черкаської області.

Згідно з першими деталями, було відомо про 12 пошкоджених будинків.

Пізіше стало відомо про 8 постраждалих, серед них - дитина. Також пошкоджено 51 будинок.

Масований удар РФ: Україна скликає екстрене засідання Радбезу ООН

Україна та ще 30 держав подали запит на проведення екстреного засідання Ради Безпеки ООН. Головною темою має стати масований удар росіян.

"Україна разом з трьома десятками держав-членів ООН звернулася до Еквадорського головування із запитом на скликання екстреного засідання РБ ООН щодо ракетної та дронової атаки Росії, що призвела до великої кількості цивільних жертв та руйнувань цивільної інфраструктури", - зазначив глава МЗС.

Більш детально про наслідки удару окупантів - у матеріалі РБК-Україна.

Данілов назвав Путіна "бункерним щуром" і пообіцяв відповідь за масову атаку по Україні

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав російського диктатора Володимира Путіна "бункерним щуром" та запевнив, що відповідь за масований удар по Україні 29 грудня не забариться.

"Все це справа бункерного щура, який своїми руками риє власну могилу, прийнявши рішення напасти на Україну, яка врешті-решт його і поховає. Ми будемо боротися стільки скільки це буде необхідно, поки – #RussiaDie", - написав він.

Зеленський відвідав позиції ЗСУ в Авдіївці - одній з найгарячіших точок фронту

Президент відвідав позиції 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

"Подякував воїнам особисто. Обговорили з командиром оборонну ситуацію, основні потреби. Відзначив найкращих воїнів державними нагородами та вручив "Золоту Зірку" Героя України молодшому сержанту Ігорю Тимощуку", - розповів Зеленський.