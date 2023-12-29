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Росіяни сьогодні випустили по Україні близько 110 ракет, - Зеленський

Україна, П'ятниця 29 грудня 2023 10:29
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Росіяни сьогодні випустили по Україні близько 110 ракет, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Під час ранкової атаки російські терористи випустили по Україні близько 110 ракет різних типів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

"Пологовий будинок, навчальні заклади, торговельний центр, багатоповерхівки та приватні будинки, комерційний склад, паркувальний майданчик. Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Запоріжжя й інші наші міста. Сьогодні Росія била майже всім, що має у своєму арсеналі: "Кинджали", С-300, крилаті ракети, БПЛА. Стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505", - написав Зеленський.

За його словами, приблизно 110 ракет було випущено росіянами, більшу частину збили сили ППО. Однак унаслідок обстрілів є загиблі та поранені. Всі служби працюють у посиленому режимі та надають необхідну допомогу потерпілим.

"Мої співчуття рідним і близьким загиблих, якнайшвидшого одужання постраждалим. Ми обовʼязково відповімо терористам на їхні удари. І ми будемо боротися, щоб гарантувати безпеку своїй країні, кожному місту, усьому нашому народу. Російський терор повинен програти - і саме так і буде", - наголосив президент.

Масована атака по Україні 29 грудня

Російські терористи з ночі атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе. Вибухи пролунали у низці регіонів: Києві, Харкові, Львові, Дніпрі, Одесі, Сумській та Черкаській областях.

У чотирьох великих містах України внаслідок атаки палають будинки.

Все, що відомо про масовану атаку на цю мить читайте у матеріалі РБК-Україна.

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