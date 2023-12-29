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Ракетний удар по Києву. Кількість загиблих зросла до чотирьох людей

Київ, П'ятниця 29 грудня 2023 15:08
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Ракетний удар по Києву. Кількість загиблих зросла до чотирьох людей Фото: наслідки повітряного удару по Києву 29 грудня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Києві в результаті масованого ракетного удару російських окупантів сьогодні, 29 грудня, кількість загиблих зросла до чотирьох людей. Відомо про 24 постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації (МВА) Сергія Попка.

Чиновник уточнив наслідки ворожого ракетного удару по українській столиці.

За його словами, рятувальники дістали з-під завалів тіло ще одного загиблого.

"Таким чином кількість загиблих внаслідок ракетного удару зросла до чотирьох", - йдеться в публікації очільника КМВА в Telegram.

Попко додав, що пошуково-рятувальна операція триває.

У ДСНС уточнили, що тіло загиблої особи було деблоковано з-під завалів зруйнованої складської будівлі. Це жінка.

"Загалом, станом на 15 год. у столиці в результаті атаки загинуло 4 людини та 24 постраждали. Роботи тривають", - розповіли надзвичайники.

Ракетний удар по Києву. Кількість загиблих зросла до чотирьох людей

Масована повітряна атака 29 грудня

Сьогодні з ночі російські терористи атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що ворог загалом випустив 158 ракет різних типів та ударних дронів. Сили ППО збили 27 "шахедів" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Над Києвом сьогодні збили понад 30 ворожих цілей. У Києві через атаку спалахнули пожежа у багатоповерхівках та на складі.

Спочатку повідомлялося про одну жертву у столиці, проте пізніше кількість загиблих збільшилася. Завали на складі у Шевченківському районі продовжують розбирати.

Детальніше про масовану атаку та її наслідки - читайте у нашому матеріалі.

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Київ ракетный удар
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