Ігнат про масовану атаку на Україну: летіло все, крім "Калібрів"

Росія під час масованої атаки по Україні 29 грудня застосовувала всі види озброєння, крім "Калібрів". Причому мішенню були не конкретні об'єкти, а вся територія України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву полковника, речника Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната під час телемарафону.

"Ворог завдав масованого ракетного удару різними засобами повітряного нападу. Фактично летіло все, мабуть "Калібрів" не було, а так і "Кинджали" ми бачили, і балістику, і С-300, і крилаті ракети, які досі ще знаходяться на наших радарах, ще західна частина України. Далі бачимо застосування "шахедів". Теж летіли з південно-східного напрямку, застосовували ракети Х-22 або ж Х-32", - розповів він.

За словами Ігната, близько 18 стратегічних бомбардувальників Ту-95 було застосовано.

"За попередньою інформацією, ракети Х-101, Х-555. Власне ми бачимо, що дійсно потужний ворог завдав удар. Є збиття. На жаль є і постраждалі", - констатував спікер.

Що було мішенню?

За словами Ігната, мішенню ворога була вся Україна.

"Мішенню була Україна, бо стільки червоного на наших моніторах (червоне - ворожі цілі, - ред.) дуже давно не було видно. Карта фактично вся була у повітряних цілях ворога - по всіх областях, по всіх напрямках", - сказав він, додавши, що окупанти спочатку провели розвідку боєм дронами, а потім запустили ракети різних типів.

Обстріл України

Росія сьогодні, 29 грудня, масовано атакувала Україну. У чотирьох великих містах України внаслідок атаки горять будинки. Тільки, наприклад, у Харкові нарахували 22 вибухи, 8 людей поранено, один загинув. Також багато постраждалих і у Києві. Докладніше про наслідки цього масованого удару – у матеріалі.

Крім того, вночі 29 грудня вкотре атакували південь України дронами-камікадзе Shahed. Внаслідок обстрілу є влучення в об'єкт інфраструктури в Одеському районі, а також в Одесі уламками збитого безпілотника пошкоджено багатоповерхівку. Загалом РФ випустила 22 "шахеди", 18 з яких були збиті.