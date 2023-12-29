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Росіяни завдали ракетного удару по Смілі під Черкасами: є поранені

Сміла, П'ятниця 29 грудня 2023 16:10
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Росіяни завдали ракетного удару по Смілі під Черкасами: є поранені Архівне фото: Росіяни завдали ракетного удару по Смілі під Черкасами (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія сьогодні, 29 грудня, завдала ракетного удару по місту Сміла в Черкаській області. Унаслідок атаки є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Черкаської ОВА Ігоря Табурця та заступника керівника Офісу президента Олексія Кулебу.

"Унаслідок ворожої атаки маємо влучання ракети в житловий сектор", - йдеться в заяві.

За його словами, пошкоджено 12 будинків.

"Наразі 6 постраждалих. На місці працюють усі служби", - додав очільник області.

Додаткова інформація

Фото: Наслідки удару (t.me/OleksiyKuleba)

Кулеба повідомив, що один із постраждалих перебуває у важкому стані.

Найбільш масований удар по Україні

Нагадаємо, сьогодні, 29 грудня, російські окупанти за допомогою ракет та дронів атакували Україну. Загалом у небі фіксували 158 повітряних цілей.

Під ворожим ударом, зокрема, був і Київ. У столиці впали уламки, внаслідок чого загинули та отримали поранення мирні мешканці.

Згідно з останніми даними, було відомо про чотирьох загиблих та 24 постраждалих.

Більш детально із наслідками ракетного удару росіян по Україні можете ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.

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