Росіяни завдали ракетного удару по Смілі під Черкасами: є поранені
Російська армія сьогодні, 29 грудня, завдала ракетного удару по місту Сміла в Черкаській області. Унаслідок атаки є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Черкаської ОВА Ігоря Табурця та заступника керівника Офісу президента Олексія Кулебу.
"Унаслідок ворожої атаки маємо влучання ракети в житловий сектор", - йдеться в заяві.
За його словами, пошкоджено 12 будинків.
"Наразі 6 постраждалих. На місці працюють усі служби", - додав очільник області.
Додаткова інформація
Фото: Наслідки удару (t.me/OleksiyKuleba)
Кулеба повідомив, що один із постраждалих перебуває у важкому стані.
Найбільш масований удар по Україні
Нагадаємо, сьогодні, 29 грудня, російські окупанти за допомогою ракет та дронів атакували Україну. Загалом у небі фіксували 158 повітряних цілей.
Під ворожим ударом, зокрема, був і Київ. У столиці впали уламки, внаслідок чого загинули та отримали поранення мирні мешканці.
Згідно з останніми даними, було відомо про чотирьох загиблих та 24 постраждалих.
Більш детально із наслідками ракетного удару росіян по Україні можете ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.
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