Данілов назвав Путіна "бункерним щуром" і пообіцяв відповідь за масову атаку по Україні
Секретар РНБО Олексій Данілов назвав російського диктатора Володимира Путіна "бункерним щуром" та запевнив, що відповідь за масований удар по Україні 29 грудня не забариться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.
"Все це справа бункерного щура, який своїми руками риє власну могилу, прийнявши рішення напасти на Україну, яка врешті-решт його і поховає. Ми будемо боротися стільки скільки це буде необхідно, поки – #RussiaDie", - написав він.
Данілов також запевнив, що за Дніпро, Одесу, Львів, Харків і Київ - відповідь не забариться.
"З холодною ненавистю і гарячим серцем зустрічаємо цей день. Ракетні судомини тимчасово існуючої росії мають і матимуть прямо протилежний ефект, ніж очікують кремлівські покидьки, але вони ніколи не розуміли і вже ніколи не зрозуміють України", - додав голова РНБО.
П'ять пунктів
Він також назвав п'ять головних моментів, які ймовірно стануть головною "мантрою" кожного українця особливо після сьогоднішньої масованої атаки по країні. А саме:
- ще більша ненависть до Росії і росіян, які з тваринною покірністю підтримують рашистський режим - вони вороги, назавжди;
- максималізація неприйняття всього, що пов’язано з російськістю - культури, мови, традицій. Країною, яка вбиває дітей і обирає "військовими" цілями пологові будинки;
- недопущення розмов і дій у напрямі будь-яких компромісів з країною-недобитком, гнійливим шматком недоімперії;
- кристалізація ідеї і руху Національного спротиву - #RussiaMustDie!;
- остаточне знищення можливості існування будь-яких проросійських рухів в Україні.
Обстріл України
Російські війська влаштували масовану атаку по Україні вранці у п'ятницю, 29 грудня. "Прильоти" були зафіксовані у Києві та області, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, Львові, Конотопі, Одесі, Одесі, яка напередодні ввечері зазнала ще й атаки дронів. Почалися пожежі у будинках, зокрема багатоповерхівках. Загалом РФ запустила по Україны майже 160 ракет різних типів, крім "Калібрів". Зокрема, в небі над Києвом було збито понад 30 ворожих цілей. За останніми даними через атаку загинули 18 людей. Поранення отримали 132 особи.
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