В Польщі зафіксували порушення повітряного простору під час нічної атаки на Україну
Польща зафіксувала порушення повітряного простору непізнаним об'єктом під час чергової масованої атаки російських терористів на Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу оперативного командування Збройних сил Польщі.
"У ранкові години в повітряний простір Республіки Польща з боку кордону з Україною влетів непізнаний повітряний об'єкт, який з моменту перетину кордону і до зникнення сигналу спостерігався радіолокаційними засобами системи протиповітряної оборони країни", - пише пресслужба.
Відповідно до чинних процедур, оперативний командувач ЗС мобілізував наявні сили й засоби.
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Цієї ночі терористи вдались до наймасованішої атаки проти України.
Спочатку росіяни традиційно атакували "Шахедами" з північного та південно-східного напрямку, із подальшим рухом у західному напрямку. Загалом було зафіксовано 36 БпЛА.
Вже близько о 3:00 ворог підняв в повітря авіацію, яка вийшла на рубежі близько 6:00 ранку й запустила не менше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Водночас по Харкову вдарили зенітними керованими ракетами С-300. Щонайменше терористи випустили 14 снарядів.
Також терористи здійснили:
- пуски п’яти аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з Астраханської області;
- 4 протирадіолокаційні ракети Х-31П та одну Х-59".
Загалом ворог застосував 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА. Протиповітряна оборона знищила 114 повітряних цілей:
- 27 ударних БпЛА Shahed-136/131;
- 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.
Детальніше про масовану атаку та її наслідки - читайте у нашому матеріалі.
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