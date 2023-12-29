ua en ru
Пт, 29 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Атака дронів: у Львові пошкоджено інфраструктуру, спалахнула пожежа

Львів, П'ятниця 29 грудня 2023 06:58
UA EN RU
Атака дронів: у Львові пошкоджено інфраструктуру, спалахнула пожежа Фото: у Львові "Шахед" пошкодив об'єкт інфраструктури, спалахнула пожежа (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські військові атакували Львівську область ударними дронами Shahed. У Львові є приліт по критичній інфраструктурі, спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Андрія Садового.

"За попередньою інформацією більше 10 шахедів атакували Львівщину. Маємо загоряння у на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові. Тут без деталей. На місці працюють оперативні служби. Інформації про жертв немає", - йдеться у повідомленні.

Російський обстріл України 29 грудня

Сьогодні вночі, 29 грудня, російські окупаційні війська атакували ударними дронами Одесу. Внаслідок падіння уламків збитого безпілотника спалахнула пожежа в багатоповерхівці.

Також вибухи лунали у Яворівському районі Львівської області та Львові. Повідомлялося про роботу ППО.

У Харкові близько 5 ранку прогриміли як мінімум шість вибухів.

Крім того, росіяни обстріляли Сумську область. Є поранені, пошкоджено багатоквартирний будинок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
дрони Війна Росії проти України
NEWS
Україна під масованим ударом: що відомо на цю мить
Україна під масованим ударом: що відомо на цю мить
DAILY
Пішло не за планом. Що завадило Україні прорвати фронт та чого чекати від війни у 2024 році
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Пішло не за планом. Що завадило Україні прорвати фронт та чого чекати від війни у 2024 році