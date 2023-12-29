Атака дронів: у Львові пошкоджено інфраструктуру, спалахнула пожежа
Російські військові атакували Львівську область ударними дронами Shahed. У Львові є приліт по критичній інфраструктурі, спалахнула пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Андрія Садового.
"За попередньою інформацією більше 10 шахедів атакували Львівщину. Маємо загоряння у на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові. Тут без деталей. На місці працюють оперативні служби. Інформації про жертв немає", - йдеться у повідомленні.
Російський обстріл України 29 грудня
Сьогодні вночі, 29 грудня, російські окупаційні війська атакували ударними дронами Одесу. Внаслідок падіння уламків збитого безпілотника спалахнула пожежа в багатоповерхівці.
Також вибухи лунали у Яворівському районі Львівської області та Львові. Повідомлялося про роботу ППО.
У Харкові близько 5 ранку прогриміли як мінімум шість вибухів.
Крім того, росіяни обстріляли Сумську область. Є поранені, пошкоджено багатоквартирний будинок.
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