Пошкоджені будинки, є жертва: що відомо про удари по Львову
Львів 29 грудня був атакований російськими терористами. У місті пошкоджені багатоповерхівки, об'єкт критичної інфраструктури, є жертва.
РБК-Україна зібрало все, що відомо про наслідки обстрілу Львова у матеріалі нижче.
При підготовці матеріалу використовували джерела: Telegram-канали мера Львова Андрія Садового, голови Львівської ОВА Максима Козицького, Повітряних сил ЗСУ.
Перша атака
Львів сьогодні двічі атакували росіяни. Вночі був удар "шахедами". У Яворівському районі працювала ППО, у Львові також чули вибухи через роботу протиповітряної оборони.
Пізніше Садовий повідомив, що понад 10 "шахедів" атакували Львівську область. Через атаку у Львіві сталася пожежа на обʼєкті критичної інфраструктури. Інших деталей - не було.
Друга хвиля
Вже рано зранку у Львові пролунали повторні вибухи. За словами місцевих жителів, у місті було дуже гучно.
Повітряні сили попереджали про рухи російських ракет у напрямку заходу України.
Згодом місцева влада повідомила про "приліт" по багатоквартирному житловому будинку, попередньо, на вулиці Хоткевича. Відомо, що вибуховою хвилею пошкоджено й інші будівлі, зокрема, багатоповерхівки.
Крім того, у Львові через ракетну атаку спалахнула пожежа у ліцеї. Пошкоджено три школи та дитячий садок.
За останніми даними, внаслідок ракетного удару по Львову загинула одна особа, восьмеро людей отримали поранення. Усі - у стані середньої важкості.
"На момент ракетної атаки люди перебували у домівках. Більшість отримали поранення через осколки вікон, які вибило вибуховою хвилею", - повідомив Максим Козицький.
Фото: наслідки ракетного удару по Львову 29 грудня (t.me/andriysadovyi)
Оновлено
Мер Львові повідомив про наслідки ракетного удару. За його словами, одна потерпіла у досить складному стані. Загалом пошкоджено 10 багатоповерхівок у місті.
За словами Садового, одна зі шкіл у Львові була сильно пошкоджена. Там вибиті вікна, двері. На його думку, відновлення займе щонайменше місяць.
Детальніше про масовану атаку на Україну та її наслідки - читайте у нашому матеріалі.
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