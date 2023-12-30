Самый масштабный удар РФ по Украине и визит Зеленского под Авдеевку: новости за 29 декабря

Российская Федерация устроила самый масштабный удар по территории Украины, использовав ракеты и дроны. А президент посетил позиции недалеко от Авдеевки.

Более подробно о случившемся в пятницу, 29 декабря, - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

Британия анонсировала срочные поставки ракет в системы противовоздушной обороны Украины после массированного ракетного удара РФ.

По информации Центра нацсопротивления, активисты "Кибер сопротивления" получили в распоряжение письмо главнокомандующего ВМФ РФ Николая Евменова с предложением объявить траур в городе Новочеркасске из-за смерти 74 оккупантов в результате удара ВСУ.

Партизаны обезвредили бронетехнику. Агенты из состава 177 отдельного полка морской пехоты России на вторых и третьих линиях столкновения в Херсонской области вывели из строя боевую технику противника.

ВСУ продвинулись вблизи Бахмута: карты боев ISW

Украинские войска продолжают вести упорные бои с оккупантами на нескольких направлениях. ВСУ продвинулись вблизи Бахмута юго-восточнее Клищиевки и продолжают удерживать позиции на левом берегу Херсонской области.

Обстрелы Украины

РФ ночью атаковала "Шахедами" юг Украины: есть попадания в Одессе и области

Российские террористы ночью 29 декабря в очередной раз атаковали юг Украины дронами-камикадзе Shahed. В результате обстрела попадает объект инфраструктуры в Одесском районе, а также в Одессе обломками сбитого беспилотника повреждена многоэтажка.

Игнат о массированной атаке на Украину: летело все, кроме "Калибров"

Россия во время массированной атаки по Украине 29 декабря применяла все виды вооружения, кроме "Калибров". Причем, мишенью были не конкретные объекты, а вся территория Украины.

"Враг нанес массированный ракетный удар различными средствами воздушного нападения. Фактически летело все, видимо "Калибров" не было, а так и "Кинжалы" мы видели, и баллистику, и С-300, и крылатые ракеты, которые до сих пор еще находятся на наших радарах, еще западная часть Украины. Далее видим применение "шахедов". Тоже летели с юго-восточного направления, применяли ракеты Х-22 или Х-32", - рассказал он.

Повреждены дома, есть жертва: что известно об ударах по Львову

Львов 29 декабря был атакован российскими террористами. В городе повреждены многоэтажки, объект критической инфраструктуры, есть жертва.

Первая атака

Львов дважды атаковали россияне. Ночью был удар "шахедами". В Яворивском районе работала ПВО, во Львове также слышали взрывы из-за работы противовоздушной обороны.

Позже Садовый сообщил, что более 10 "шахедов" атаковали Львовскую область. Из-за атаки во Львове произошел пожар на объекте критической инфраструктуры. Других деталей – не было.

Вторая волна

Уже рано утром во Львове прогремели повторные взрывы. По словам местных жителей, в городе было очень громко.

Воздушные силы предупреждали о движениях российских ракет по направлению к западу Украины.

Атака РФ по Одессе

Одесса 29 декабря снова оказалась под ракетным ударом российских войск. Первоначально сообщалось о двух погибших. Еще 15 человек получили ранения. Среди пострадавших двое детей 6 и 8 лет.

Позже стало известно, что в Одессероссияне атаковали еще один дом во время массированного обстрела Украины 29 декабря – трехэтажку. Под ее завалами обнаружили еще одно тело погибшего.

Атака РФ по Киеву

Над Киевом сбили более 30 враждебных целей. В Киеве из-за атаки вспыхнули пожар в многоэтажках и на складе.

Сначала сообщалось об одной жертве в столице, однако позже количество погибших увеличилось. Завалы на складе в Шевченковском районе продолжают разбирать.

Число жертв в Киеве в результате массированной атаки России продолжает расти - известно о девяти погибших.

Россияне выпустили по Украине около 110 ракет

В ходе утренней атаки российские террористы выпустили по Украине около 110 ракет разных типов.

"Родильный дом, учебные заведения, торговый центр, многоэтажки и частные дома, коммерческий склад, парковка. Киев, Львов, Одесса, Днепр, Харьков, Запорожье и другие наши города. Россия била почти всем, что имеет в своем арсенале: "Кинжалы "С-300, крылатые ракеты, БПЛА. Стратегические бомбардировщики запускали Х-101/Х-505", - написал президент Владимир Зеленский.

В Польше зафиксировали нарушение воздушного пространства во время ночной атаки на Украину

29 декабря, российские оккупанты запустили по Украине более 150 воздушных целей, в том числе и ракеты.

В ходе атаки стало известно, что воздушное пространство Польшинарушило неизвестный объект. Позже выяснилось, что это была российская ракета.

В связи с инцидентом в стране президент Анджей Дуда созвал срочное совещание с военными.

По словам командующего польскими оперативными вооруженными силами генерал-майора Мацея Клиша, ракета находилась в воздушном пространстве страны около 3 минут.

Россияне нанесли ракетный удар по Смеле под Черкассами

29 декабря, россияне ударили ракетой по жилому сектору в городе Смела Черкасской области.

Согласно первым деталям, было известно о 12 поврежденных домах.

Позже стало известно о 8 пострадавших, среди них – ребенок. Также поврежден 51 дом.

Массированный удар РФ: Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН

Украина и еще 30 государств подали запрос на проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН. Главной темой должен стать массированный удар россиян.

"Украина вместе с тремя десятками государств-членов ООН обратилась к Эквадорскому председательству с запросом на созыв экстренного заседания СБ ООН по ракетной и дроновой атаке России, что привело к большому количеству гражданских жертв и разрушениям гражданской инфраструктуры", - отметил глава МИД.

Более подробно о последствиях удара оккупантов - в материале РБК-Украина.

Данилов назвал Путина "бункерной крысой" и пообещал ответ за массовую атаку по Украине

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал российского диктатора Владимира Путина "бункерной крысой" и заверил, что ответ за массированный удар по Украине 29 декабря не заставит себя ждать.

"Все это дело бункерной крысы, которая своими руками роет собственную могилу, приняв решение напасть на Украину, которая в конце концов ее и похоронит. Мы будем бороться столько, сколько это будет необходимо, пока - #RussiaDie", - написал он.

Зеленский посетил позиции ВСУ в Авдеевке – одной из самых горячих точек фронта

Президент посетил позиции 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

"Поблагодарил воинов лично. Обсудили с командиром оборонную ситуацию, основные потребности. Отметил лучших воинов государственными наградами и вручил "Золотую Звезду" Героя Украины младшему сержанту Игорю Тимощуку", - рассказал Зеленский.