Школи, висотки, загиблі та десятки жертв: головне про наслідки масованого удару по Україні

Російська армія здійснила потужний масований ракетний удар по Україні. Під ударом опинилися Київ, Львів, Харків, Запоріжжя, Дніпро, Одеса, відомо про багато постраждалих, є загиблі ,цілями ворога стала соціальна й критична інфраструктура.

РБК-Україна в матеріалі нижче зібрало все, що відомо про наслідки атаки.

Коротко про головне:

У Дніпрі влучання в пологовий будинок і торговий центр. Попередньо постраждали майже півтора десятка людей. Чотири - загинули.

У Харкові внаслідок масованої атаки виникли проблеми з електропостачанням. В місті понад 20 "прильотів". Одна людина загинула, а 11 зазнали поранень. Пошкоджені медустанови, складів, цивільних підприємств.

У Львові є загиблий, вісім поранених. Є "приліт" по житловому будинку. Пошкоджені інші будинки, також і дистадок та школи.

У Києві пошкоджено будівлю станції метро "Лук'янівська" та житлові будинки в кількох районах. 18 постраждалих, дві людини загинули.

В Одесі влучання в житловий будинок. 15 людей отримали поранення, серед них двоє дітей - 6 та 8 років. Двоє поранених у важкому стані

У Запоріжжі є 10 постраждалих. Під завалами однієї з будівель лишаються люди.

У Конотопі теж ракетний удар. Троє травмованих.

Зафіксовано також пошкодження у Львівській, Запорізькій та Київській областях.

Наслідки атаки по містах

Київ

У Києві загалом за останніми даними внаслідок атаки постраждали 18 людей, а ще 2 загинули.

За даними КМВА, для удару ворог застосував "Шахеди", крилаті ракети Х-22/Х-32 із стратегічних бомбардувальників Ту-22М3, балістичні ракети, С-300, крилаті ракети Х-101/Х555 з стратегічних бомбардувальників Ту-95 МС, аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з Міг-31К. В столиці повітряна тривога оголошувалася тричі і сумарно тривала майже 5 годин.

Під час останньої тривоги столиця була атакована кількома десятками ракет різного типу. Вони заходили на місто хвилями і з різних напрямків. Силами ППО над Києвом було збито понад 30 повітряних цілей.

Внаслідок атаки пошкоджена будівля станції метро "Лук’янівська", її тимчасово закривали, але вона вже відновила роботу

Решта наслідків по районах Києва такі:

В Подільському районі:

- загоряння складу на площі орієнтовно 3000 м2. Працює ДСНС.

В Святошинському р-ні:

- зафіксовано загоряння незаселеного багатоповерхового будинку;

- загоряння трьох автомобілів. Обидві пожежі ліквідовано.

В Шевченківському р-ні:

- загоряння в недобудованому бізнес-центрі;

- пошкодження житлового будинку;

- загоряння на території гаражів (ліквідовано);

- пожежа на території складських приміщень;

- на території нежитловій забудові.

В Дарницькому р-ні:

- пошкодження житлового багатоповерхового будинку;

- одного приватного будинку.

Під завалами в Подільському районі шукають 10 осіб

За даними КМВА, внаслідок ракетного удару по Києву в Подільському району, де виникло загоряння складу на площі приблизно 3000 м.2. проводиться пошук потерпілих.

Попередньо під завалами перебуває 10 осіб. Працюють рятувальники.

Оновлено 10:47. У Києві уточнили, що загинула 1 людина, а щонайменше 23 постраждали

За оперативною інформацією медиків, наразі внаслідок ракетної атаки у столиці постраждали 23 людини. 20 із них - госпіталізували, інформують у КМДА. Крім того, одна людина загинула.



Львів

Після прильотів "Шахедів" по Львову було завдано ракетних ударів. Вибухом пошкоджено багатоквартирний будинок та інфраструктуру. 1 людина загинула, 9 поранених. Також постраждали будівлі дитячих садків та школа.

Оновлено 10:31. Кількість постраждалих через ракетний удар зросла до 13. Четверо з них госпіталізували.

Станом на цю годину відомо про часткові руйнування у 13 житлових багатоповерхівках та двох школах. Багато пошкоджених автомобілів.

Фото: наслідки атаки у Львові (t.me/kozytskyy_maksym_official)

Оновлено 10:40. Вже відомо про 15 постраждалих у Львові.

Дніпро

У Дніпропетровській області ворог влучив по торговому центру. Загинуло 5 та травмовано понад 20 осіб, серед них дитина. Також є влучання по пологовому будинку. Підрозділи ДСНС врятували 4 пацієнток.

Фото: наслідки атаки у Дніпрі (t.me/dnipropetrovskaODA)

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак назвав ранок для області трагічним та зазначив, що в Дніпрі є "приліт" по торговельному центру. Виникла пожежа.

Крім того, в місті понівечені приватна оселя, шестиповерхова будівля, пологовий будинок.

Одеса

Після нічної атаки дронами, зранку росіяни також нанесли по Одесі ракетний удар.

За даними голови Одеської ОВА Олега Кіпера, ворог поцілив у житлові будинки мирних жителів. Внаслідок атаки двоє одеситів загинули. 15 людей отримали поранення, серед них двоє дітей - 6 та 8 років. Всі постраждалі нині отримують допомогу в медичних закладах міста. Двоє поранених у тяжкому стані.

На місці працюють всі відповідні служби.

Щодо нічної атаки ударними безпілотниками, то Одеському районі сталося влучання в законсервовану будівлю одного з об'єктів інфраструктури. При цьому в Одесі уламками збитого безпілотника пошкоджено багатоповерхівку. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Також сили ППО збили в регіоні 10 "Шахедів".

Фото: наслідки атаки в Одесі (t.me/odeskaODA)

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