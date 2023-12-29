ua en ru
Пт, 29 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ вночі атакувала "Шахедами" південь України: є влучання в Одесі та області

Одеська область, П'ятниця 29 грудня 2023 08:23
UA EN RU
РФ вночі атакувала "Шахедами" південь України: є влучання в Одесі та області Фото: РФ вночі атакувала "Шахедами" південь України, є влучання в Одесі та області (t.me/SJTF_Odes)
Автор: Тетяна Степанова

Російські терористи вночі 29 грудня вкотре атакували південь України дронами-камікадзе Shahed. Внаслідок обстрілу є влучання об'єкт інфраструктури в Одеському районі, а також в Одесі уламками збитого безпілотника пошкоджено багатоповерхівку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил оборони півдня України.

Як зазначається, переважну більшість БПЛА типу Shahed-131/136 росіяни запустили з напрямку тимчасово окупованого Криму.

Силами ППО було знищено 14 дронів-камікадзе:

  • 1 у Херсонській області;
  • 3 у Миколаївській;
  • 10 в Одеській.

Водночас внаслідок атаки в Одеському районі сталося влучання в законсервовану будівлю одного з об'єктів інфраструктури.

Окрім того, в Одесі уламками збитого безпілотника пошкоджено багатоповерхівку. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС. Постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

Фото: наслідки обстрілу (t.me/SJTF_Odes)

Масований удар по Україні 29 грудня

Російські війська зранку 29 грудня завдають масованого ракетного удару по Україні зі стратегічної авіації.

Відомо про прильоти ракет по Харкову, а у Львові про влучання дронів. Також пролунали вибухи у Києві та Дніпрі.

Все, що відомо про масовану атаку на цю мить читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Війна Росії проти України
NEWS
Пологовий будинок, житлові будинки, ТЦ. Україна під масованим ударом: що відомо на цю мить
Пологовий будинок, житлові будинки, ТЦ. Україна під масованим ударом: що відомо на цю мить
DAILY
Пішло не за планом. Що завадило Україні прорвати фронт та чого чекати від війни у 2024 році
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Пішло не за планом. Що завадило Україні прорвати фронт та чого чекати від війни у 2024 році