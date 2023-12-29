РФ вночі атакувала "Шахедами" південь України: є влучання в Одесі та області
Російські терористи вночі 29 грудня вкотре атакували південь України дронами-камікадзе Shahed. Внаслідок обстрілу є влучання об'єкт інфраструктури в Одеському районі, а також в Одесі уламками збитого безпілотника пошкоджено багатоповерхівку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил оборони півдня України.
Як зазначається, переважну більшість БПЛА типу Shahed-131/136 росіяни запустили з напрямку тимчасово окупованого Криму.
Силами ППО було знищено 14 дронів-камікадзе:
- 1 у Херсонській області;
- 3 у Миколаївській;
- 10 в Одеській.
Водночас внаслідок атаки в Одеському районі сталося влучання в законсервовану будівлю одного з об'єктів інфраструктури.
Окрім того, в Одесі уламками збитого безпілотника пошкоджено багатоповерхівку. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС. Постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.
Фото: наслідки обстрілу (t.me/SJTF_Odes)
Масований удар по Україні 29 грудня
Російські війська зранку 29 грудня завдають масованого ракетного удару по Україні зі стратегічної авіації.
Відомо про прильоти ракет по Харкову, а у Львові про влучання дронів. Також пролунали вибухи у Києві та Дніпрі.
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