РФ вночі атакувала "Шахедами" південь України: є влучання в Одесі та області

Російські терористи вночі 29 грудня вкотре атакували південь України дронами-камікадзе Shahed. Внаслідок обстрілу є влучання об'єкт інфраструктури в Одеському районі, а також в Одесі уламками збитого безпілотника пошкоджено багатоповерхівку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил оборони півдня України.

Як зазначається, переважну більшість БПЛА типу Shahed-131/136 росіяни запустили з напрямку тимчасово окупованого Криму.

Силами ППО було знищено 14 дронів-камікадзе:

1 у Херсонській області;

3 у Миколаївській;

10 в Одеській.

Водночас внаслідок атаки в Одеському районі сталося влучання в законсервовану будівлю одного з об'єктів інфраструктури.

Окрім того, в Одесі уламками збитого безпілотника пошкоджено багатоповерхівку. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС. Постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

Фото: наслідки обстрілу (t.me/SJTF_Odes)

Масований удар по Україні 29 грудня

Російські війська зранку 29 грудня завдають масованого ракетного удару по Україні зі стратегічної авіації.

Відомо про прильоти ракет по Харкову, а у Львові про влучання дронів. Також пролунали вибухи у Києві та Дніпрі.

Все, що відомо про масовану атаку на цю мить читайте у матеріалі РБК-Україна.