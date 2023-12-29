Польща про порушення повітряного простору: російська ракета була в небі 3 хвилини

Невідомий об'єкт, який залетів у повітряний простір Польщі під час ранкової атаки Росії по Україні, пробув там близько 3 хвилин.

Про це розповів командувач Оперативних збройних сил генерал-майор Мацей Кліш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wiadomości та Polsat News.

За його словами, ракета залетіла приблизно на 40 кілометрів на територію Польщі, а за її курсом слідкували за допомогою радарів.

Також у Польщі заявили, що вирішили відстежувати траєкторію польоту рактети на землі. Однак зауважили, що "це всього лише техніка, до якої необхідно ставитись з обережністю".

" Варіант, який я пропоную з військової точки зору, полягає в тому, щоб ракета залишила Польщу. Об’єкт перебував у Польщі менше 3 хвилин, приблизно 40 км. порушення повітряного простору. Її відстежували по всій траєкторії польоту", - сказав Мацей Кліш.

Пізніше Polsat News повідомило, що за неофіційною інформацією, ракета, як залетіла на територію Польщі - це могла бути Х-22 або Х-101. При цьому ракета мала пролетіти вздовж кордону Польщі та порушити повітряний простір країни.

Що передувало

Оперативне командування Збройних сил Польщі зранку заявило про порушення повітряного простору невпізнаним об'єктом під час терористичної атаки Росії проти України.

Як відзначив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, порушення повітряного простору є сигналом для союзників щодо необхідності посилити протиповітряну оборону України.

У Польщі припустили, що російські війська можуть навмисно проводити операції або ж обстріли біля українсько-польського кордону, оскільки там не перебуває жодних угруповань військ.

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