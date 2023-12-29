Зеленський відвідав позиції ЗСУ в Авдіївці

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 29 грудня, відвідав Авдіївку Донецької області, яку кілька місяців активно атакують російські окупанти. Глава держави на позиціях українських захисників обговорив актуальну ситуацію та потреби бійців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Зеленського.

"Авдіївка. Відвідав позиції 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Одна з найскладніших ділянок фронту", - розповів президент.

Зеленський додав, що також подякував воїнам ЗСУ особисто. Зокрема відзначив найкращих воїнів державними нагородами та вручив "Золоту Зірку" Героя України молодшому сержанту Ігорю Тимощуку.

"Обговорили з командиром оборонну ситуацію, основні потреби... Дякую всім, хто на передовій, за службу, за цей рік, який уся країна вистояла завдяки саме таким воїнам. Тим, хто захищає нашу державу попри все. Тим, хто щодня дає бойовий результат.", - йдеться в повідомленні.

Деталі візиту Зеленського в Авдіївку

У прес-службі президента розповіли, що Зеленський в ході поїздки в Донецьку область відвідав передовий контрольно-спостережний пункт 110-ї ОМБР імені генерал-хорунжого Марка Безручка, яка перебуває в Авдіївці.

"Глава держави заслухав доповідь командира бригади - Героя України Миколи Чумака - про оперативну ситуацію на напрямку та перебіг оборонних дій. За словами комбрига, російські загарбники не шкодують людей, але наші оборонці міцно тримають позиції та навіть беруть у полон солдатів противника", - йдеться в публікації.

Зеленський відвідав позиції бійців ЗСУ в Авдіївці 29 грудня (фото: Офіс президента)

Зеленський розпитав військових про основні потреби, серед яких найчастіше згадували необхідність поповнення особового складу та засоби РЕБ. Разом з тим бійці відзначили значне покращення останнім часом забезпечення дронами, додали в ОП.

Також зазначається, що молодший сержант Ігор Тимощук, якому присвоєно звання Героя України і якому Зеленський вручив орден "Золота Зірка", особисто планує, керує та бере участь у штурмових операціях. В Офісі розповіли, що групи під його керівництвом неодноразово знищували сили окупантів, брали в полон солдатів ворога, повертали контроль над позиціями.

"Завдяки успішному відновленню втрачених оборонних позицій Ігор Тимощук запобіг прориву ворога до Авдіївки, що забезпечило втримання важливого рубежу для оборони країни", - йдеться в повідомленні.

Також відзнакою президента "Хрест бойових заслуг" був нагороджений старший лейтенант Євген Байков, який отримав орден "Богдана Хмельницького" ІІІ ступеня та орден "За мужність" ІІІ ступеня.

Крім того, задля безпеки особового складу президент передав нагороди для вручення військовослужбовцям у розташуваннях.

Зеленський відвідав позиції захисників Авдіївки та вручив нагороди (фото: Офіс президента)

Ситуація в Авдіївці

Нагадаємо, російські окупанти на початку жовтня активізували бої у районі Авдіївки. Цей наступ вважається наймасштабнішим з 2014 року.

Ще місяць тому британська розвідка повідомляла про те, що атаки РФ на Авдіївку збільшили втрати країни-агресора на 90%. Тоді ж у Збройних силах України заявляли про величезні втрати окупантів - вони залишилися без 6 500 солдатів лише в районі Авдіївки з 10 жовтня.

Додамо, що за даними Білого дому на середину грудня російські терористи втратили понад 13 тисяч втрат уздовж осі Авдіївка-Новопавлівка. Зокрема наші воїни знищили понад 220 бойових машин.

Учора, 28 грудня, у Сухопутних військах ЗСУ розповіли, що українські захисники повернули втрачену раніше позицію на Авдіївському напрямку.