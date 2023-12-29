ЗСУ просунулися поблизу Бахмута: карти боїв ISW

Українські війська продовжують вести запеклі бої з окупантами на кількох напрямках. ЗСУ просунулися поблизу Бахмута на південний схід від Кліщіївки та продовжують утримувати позиції на лівому березі Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

28 грудня російські та українські війська продовжували бойові дії вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російські та українські джерела повідомляли про позиційні бої на північний схід від Куп’янська в районі Синьківки, Іванівки та озера Лиман, а також на захід від Кремінної в районі Серебрянського лісу, Торського, Діброви та Григорівки.

Український військовий оглядач Юрій Бутусов 28 грудня опублікував кадри наслідків українського удару по окупованій російськими військами будівлі в Кремінній.

Повідомляється, що в цьому районі діють підрозділи російської 1-ї гвардійської танкової армії і невизначених повітряно-десантних дивізій (ВДВ).

Бої у Донецькій області

Російські блогери стверджували, що сили РФ незначно просунулися поблизу Спірного (на північний схід від Бахмута) і безуспішно атакували біля Веселого.

Українські сили просунулися поблизу Бахмута, ймовірно, протягом минулого тижня, і продовжили позиційні бойові дії. Геолокаційні кадри, опубліковані 20 грудня, показують, що українські сили незначно просунулися на південний схід від Кліщіївки.

Речник командування Сухопутних військ ЗСУ підполковник Володимир Фітьо заявив, що інтенсивність боїв під Бахмутом знизилася, але російські війська продовжують спроби захопити Богданівку, просунутися до Часового Яру і відновити втрачені позиції поблизу Кліщіївки та Андріївки.

Декілька військових блогерів відзначили, що російським військам важко захопити Богданівку, оскільки вона розташована в низині, що дозволяє українським силам контролювати вогневі позиції російських позицій.

Російські та українські джерела заявили, що позиційні бої тривають на північний захід від Бахмута поблизу Богданівки та Хромового; на захід від Бахмута біля Іванівського; і на південний захід від Бахмута біля Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 28 грудня, показують, що війська РФ незначно просунулися поблизу Авдіївського коксохімічного заводу на північний захід від міста. Російські блогери стверджували, що війська РФ нібито просунулися до 800 метрів від Сіверного, поблизу Очеретиного вздовж залізниці та в промисловій зоні.

Російські та українські джерела стверджують, що позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки, на схід від Новобахмутівки та біля Степового, а також на південь від Авдіївки біля Первомайського, Невельського та Сіверного.

Речник Таврійського угруповання військ ЗСУ полковник Олександр Штупун заявив, що російські війська збільшили кількість плануючих бомбових ударів літаками Су-34 і Су-35 на Таврійському напрямку, куди входять Авдіївка, захід Донецької та Запорізької областей.

Російські та українські джерела стверджують, що сили РФ атакували на захід від Донецька поблизу Мар’їнки та Георгіївки та на південний захід поблизу Новомихайлівки та Побєди.

"Південна вісь"

Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно атакували в районі кордону Донецько-Запорізької областей на південь від Новодарівки.

Нещодавно опубліковані геолокаційні кадри підтверджують, що російські війська нібито зайняли Дорожнянку, на південь від Гуляйполя. Російські сили стверджують, що діють у Дорожнянці з грудня 2022 року.

Російські та українські джерела стверджують, що позиційні бої відбулися біля Вербового та Роботиного. Російський блогер стверджував, що війська РФ завдали плануючого бомбового удару по Оріхову.

Українські сили утримують позиції на східному (лівому) березі Херсонської області станом на 28 грудня, але ні російські, ні українські війська не досягли підтверджених успіхів у цьому районі.