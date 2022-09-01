Миссия МАГАТЭ в Запорожье и усложнение визового режима с Россией: новости за 31 августа
Миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье, чтобы завтра осуществить визит на Запорожскую АЭС. Тем временем в Евросоюзе договорились приостановить упрощенный визовый режим с Россией.
Подробнее о том, что произошло в среду, 31 августа, - в материале РБК-Украина.
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Миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье
Группа экспертов во главе с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси должна оценить ситуацию на Запорожской АЭС и, по словам Гросси,"насколько это возможно, стабилизировать ее". На станцию миссия должна прибыть 1 сентября.
Миссия МАГАТЭ планирует пробыть с визитом на Запорожской АЭС несколько дней. Эксперты хотят пообщаться с украинским персоналом и составить отчет о поездке. Также Гросси рассчитывает на создание постоянной миссии на станции.
При этом российские оккупанты обстреляли Энергодар, где находится АЭС и куда должна прибыть миссия МАГАТЭ.
В ЕС договорились приостановить упрощенный визовый режим с Россией
Министры иностранных дел стран Евросоюза достигли политической договоренности по приостановка упрощенного визового режима с Россией на фоне войны против Украины.
В случае утверждения таких ограничений туристические шенгенские визы россиянам не перестанут выдавать. Но процесс их получения будет дольше, страны будут чаще отказывать в них, а сама виза будет дороже почти в два раза, поскольку размер сбора поднимут с 35 до 80 евро.
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Она сказала, что в случае принятия изменений в закон, Генштаб сократит перечень военно-учетных специальностей для женщин.
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