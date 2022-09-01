Миссия МАГАТЭ в Запорожье и усложнение визового режима с Россией: новости за 31 августа

Миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье, чтобы завтра осуществить визит на Запорожскую АЭС. Тем временем в Евросоюзе договорились приостановить упрощенный визовый режим с Россией.

Подробнее о том, что произошло в среду, 31 августа, - в материале РБК-Украина .

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Миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье

Группа экспертов во главе с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси должна оценить ситуацию на Запорожской АЭС и, по словам Гросси,"насколько это возможно, стабилизировать ее". На станцию миссия должна прибыть 1 сентября.

Миссия МАГАТЭ планирует пробыть с визитом на Запорожской АЭС несколько дней. Эксперты хотят пообщаться с украинским персоналом и составить отчет о поездке. Также Гросси рассчитывает на создание постоянной миссии на станции.

При этом российские оккупанты обстреляли Энергодар, где находится АЭС и куда должна прибыть миссия МАГАТЭ.

В ЕС договорились приостановить упрощенный визовый режим с Россией

Министры иностранных дел стран Евросоюза достигли политической договоренности по приостановка упрощенного визового режима с Россией на фоне войны против Украины.

В случае утверждения таких ограничений туристические шенгенские визы россиянам не перестанут выдавать. Но процесс их получения будет дольше, страны будут чаще отказывать в них, а сама виза будет дороже почти в два раза, поскольку размер сбора поднимут с 35 до 80 евро.

Минобороны подало в Раду предложения по военному учету для женщин

Министерство обороны Украины внесло предложения в Верховную раду, которые направлены на урегулирование вопроса постановки женщин на воинский учет.

Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что сейчас в Украине нет острой потребности в том, чтобы существенно увеличить количество женщин на воинском учете. Но при этом для ВСУ остается потребность в отдельных специалистах в сферах медицины, радиотехники и пищевых технологий.

Она сказала, что в случае принятия изменений в закон, Генштаб сократит перечень военно-учетных специальностей для женщин.

"Нафтогаз" договорился об отсрочке по долгам, но есть нюанс

Держатели еврооблигаций, срок погашения которых наступает в июле 2024 года, согласились на отсрочку долга на два года. При этом держатели еврооблигаций, срок погашения которых наступает в ноябре 2026 года, не поддержали отсрочку выплат.

Схема на миллионы. Чиновники ГСЧС без проверки запускали потенциально опасные объекты

По данным СБУ, должностные лица ГСЧС наладили масштабную коррупционную схему, которая заключалась в системном получении взяток от предпринимателей за согласование разрешительной документации.

Чиновники требовали от руководителей крупных торговых центров и компаний взятки за ускоренное согласование документации и не осуществляли фактическую проверку пожарной безопасности в общественных местах. Часть из них оказалась неспособной обеспечить гражданскую защиту граждан в момент чрезвычайных ситуаций. Ежемесячные "прибыли" злоумышленников составили более 10 миллионов гривен.

Сильное похолодание и грозы: прогноз погоды на первый день осени

В Украине прогнозируют еще сильнее похолодание в западных областях. 1 сентября дожди будут на западе, севере и в центре.