Сильное похолодание и грозы: прогноз погоды на первый день осени

В Украине прогнозируют более сильное похолодание в западных областях. 1 сентября дожди будут на западе, севере и в центре.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра .

В первый день осени в западных областях похолодает до +16. Днем на западе будет +16+22, а ночью +9+12. На севере страны днем будет +21+24, а ночью +11+14.

В центральных областях температура воздуха днем составит +19+27, а ночью +12+14. На востоке днем будет +25+28, а ночью +14+16. На юге страны днем будет +25+28, а ночью +14+17.

Дожди ожидаются в западных, северных и центральных областях. Кроме того, будет гроза в Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях.