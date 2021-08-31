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Сильное похолодание и грозы: прогноз погоды на первый день осени

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Киев, Вторник 31 августа 2021 12:39
Сильное похолодание и грозы: прогноз погоды на первый день осени Фото: в Украину идет сильное похолодание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине прогнозируют более сильное похолодание в западных областях. 1 сентября дожди будут на западе, севере и в центре.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.

В первый день осени в западных областях похолодает до +16. Днем на западе будет +16+22, а ночью +9+12. На севере страны днем будет +21+24, а ночью +11+14.

В центральных областях температура воздуха днем составит +19+27, а ночью +12+14. На востоке днем будет +25+28, а ночью +14+16. На юге страны днем будет +25+28, а ночью +14+17.

Дожди ожидаются в западных, северных и центральных областях. Кроме того, будет гроза в Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях.

Сильное похолодание и грозы: прогноз погоды на первый день осени

Напомним, из-за непогоды почти 230 населенных пунктов в Украине остались без света.

Синоптики прогнозируют, что столбики термометров поползут вниз со второго дня осени.

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