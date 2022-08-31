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"Нафтогаз" договорился об отсрочке по долгам, но есть нюанс

Новина українською →
Среда 31 августа 2022 20:38
"Нафтогаз" договорился об отсрочке по долгам, но есть нюанс Фото: "Нафтогаз" договорился об отсрочке по долгам, но есть нюанс (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Часть держателей еврооблигаций согласилась отсрочить долги "Нафтогаза" на два года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Нафтогаз" в Facebook.

По информации компании, договоренностей об отсрочке долгов удалось достичь с держателями еврооблигаций, срок погашения которых наступает в июле 2024 года. 77% инвесторов поддержали соответствующую инициативу.

"Таким образом, компания может оплатить тело долга в размере 600 млн евро не в 2024, а в 2026 году, а проценты по нему начнет платить в 2024. Сумма процентов, отсроченная в течение 2022-2024 годов, составляет 90 млн евро (45 млн евро в год, которые должны уплачиваться в июле каждого года)", - сказано в сообщении "Нафтогаза".

В то же время держатели еврооблигаций, срок погашения которых наступает в ноябре 2026 года, не поддержали отсрочку выплат.

Отмечается, что в ближайшее время "Нафтогаз" обратится в Кабинет министров с предложением выработать общую позицию по дальнейшим действиям по реструктуризации еврооблигаций компании.

Стоит заметить, что это уже третья попытка "Нафтогаза" получить отсрочку по долгам. До этого инвесторы либо отказывались от такого решения, либо не присутствовал кворум.

Напомним, 26 июля национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" объявила дефолт по еврооблигациям после того, как Кабмин потребовал от компании провести переговоры с инвесторами по реструктуризации долга.

Также мы писали, что 2 августа Кабинет министров Украины утвердил новые условия реструктуризации долгов НАК "Нафтогаз Украины" перед кредиторами.

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