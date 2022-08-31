ua ru
Ср, 31 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты снова обстреляли Днепропетровскую область: есть разрушения и раненый

Новина українською →
Днепр, Среда 31 августа 2022 08:38
Оккупанты снова обстреляли Днепропетровскую область: есть разрушения и раненый Фото: оккупанты снова обстреляли Днепропетровскую область (Facebook)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские оккупационные войска в ночь на 31 августа накрыли "Градами" и артиллерией Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы местной ОВА Валентина Резниченко.

Оккупанты дважды нанесли удар по городу Никополь. В результате обстрела ранения получила 57-летняя женщина. Она госпитализирована, ее состояние медики оценивают как средней тяжести.

"Вражеские снаряды повредили в городе 12 многоэтажек, несколько магазинов и несколько аптек, колледж, детско-юношескую спортивную школу и культурно-спортивный комплекс", - рассказал Резниченко.

Фото: последствия обстрелов Никополя в ночь на 31 августа (t.me/dnipropetrovskaODA)
Глава Днепропетровской ОВА отметил, что в Мировской общине обошлось без пострадавших.

Напомним, ВСУ на юге уничтожили четыре склада боеприпасов, 117 оккупантов и более 30 единиц техники.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область Российская Федерация Никополь
NEWS
Чтобы деоккупация произошла быстрее. Зеленский обратился к жителям Крыма с просьбой
Чтобы деоккупация произошла быстрее. Зеленский обратился к жителям Крыма с просьбой
DAILY
Даниил Гетманцев: Снизить или отменить налоги? Два вопроса: какая цель и за чей счет
Ростислав Шаправскийглавный редактор Даниил Гетманцев: Снизить или отменить налоги? Два вопроса: какая цель и за чей счет