Минобороны подало в Раду предложения по воинскому учету для женщин
Министерство обороны Украины внесло предложения в Раду, которые направлены на урегулирование вопроса постановки женщин на военный учет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Анну Маляр в Telegram.
"Минобороны разработало и передало в Верховную раду предложения изменений в закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" о добровольности постановки на военный учет женщин. Сейчас работаем над законопроектом вместе с профильным комитетом ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки", - написала Маляр.
Она подчеркнула, что постановка женщин на военный учет была урегулирована законом и Генштаб или Минобороны не могут вводить любые нововведения без изменений в законе.
По словам Маляр, сейчас в Украине нет острой нужды в том, чтобы существенно увеличить количество женщин на военном учете. Но при этом для ВСУ остается потребность в отдельных специалистах в сферах медицины, радиотехники и пищевых технологий.
"Поэтому, в случае принятия изменений в упомянутый закон, Генштаб разработает изменения в перечень военно-учетных специальностей для женщин и сократит перечень оптимальной потребности", - добавила Маляр.
Она также напомнила, что речь идет только о добровольной постановке на военный учет, поскольку "с 2014 года ни одна женщина не попала на фронт в принудительном порядке".
Что предшествовало
Отметим, что в октябре 2022 года в силу вступает приказ Министерства обороны, согласно которому украинки определенных профессий должны будут встать на воинский учет.
В перечень из профессий отнесли: медицинское дело, маркетинг, инженерию, пищевые технологии, журналистику - всего 14 специальностей и 7 смежных с ними профессий. При этом женщины, чьи сферы деятельности не указаны выше, могут встать на военный учет в добровольном порядке.
Обязательность постановки женщин на военный учет определена законом и именно этот аспект в документе предложило изменить Минобороны, инициировав разработку законопроекта.
Более детально о вопросе постановки женщин на военный учет можете узнать в материале РБК-Украина "У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать".
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