Схема на миллионы. Чиновники ГСЧС без проверки запускали потенциально опасные объекты
СБУ разоблачила масштабную коррупционную схему в Государственной службе чрезвычайных ситуаций (ГСЧС), ставившую под угрозу жизнь тысяч украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"СБУ ликвидировала масштабную коррупционную схему в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Преступная деятельность заключалась в системном получении незаконного вознаграждения (взяток) от предпринимателей за согласование разрешительной документации", - говорится в сообщении.
Кто входил в схему
Как рассказали в спецслужбе, участниками преступной схемы оказались должностные лица ГСЧС Украины и руководители ее региональных подразделений, среди которых управления в следующих областях:
- Днепропетровской;
- Харьковской;
- Житомирской;
- Кировоградской;
- Ровенской;
- Львовской;
- Черниговской;
- Волынский;
- Черновицкой;
- Хмельницкий;
- Запорожский.
Как работала схема
По данным СБУ, должностные лица ГСЧС требовали от руководителей крупных торговых центров и компаний взятки за ускоренное согласование разрешительной документации, необходимой для ведения предпринимательской деятельности.
В первую очередь, "схема" касалась согласования планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций и аварий на потенциально опасных объектах, в частности в крупных торговых центрах, АЗС и других объектах.
"За полученную взятку чиновники ГСЧС не осуществляли фактическую проверку пожарной безопасности в общественных местах, часть из которых оказалась неспособна обеспечить гражданскую защиту граждан в момент чрезвычайных ситуаций. В частности, во время ликвидации последствий российских обстрелов. Таким образом, они ставили под угрозу жизнь и здоровье граждан Украины", - констатируют в СБУ.
Ежемесячные "доходы" злоумышленников от организованной ими преступной "схемы" составляли более 10 миллионов гривен.
В результате более 50 синхронных обысков по всей Украине разоблачены десятки должностных лиц ГСЧС, принимавших взятки за фиктивное согласование разрешительных документов по вопросам пожарной безопасности для общественных зданий и сооружений.
Подозрение
Следователи Службы безопасности сообщили о подозрении первым 6 лицам преступной группы по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом);
- ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).
В настоящее время продолжается досудебное следствие.
Как сообщалось, правоохранители в ходе спецоперации во Львовской области задержали участников преступной организации, которые выдавали себя за добровольцев из теробороны.
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