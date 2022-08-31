Россия сегодня обстреляла Энергодар, куда должна прибыть миссия МАГАТЭ для инспекции ЗАЭС

В среду, 31 августа, Россия обстреляла Энергодар, где находится Запорожская АЭС, куда именно сегодня должна прибыть миссия МАГАТЭ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Энергодара Дмитрия Орлова.

"Утро 31 августа. Здание Энергодарского городского совета", - рассказал он, опубликовав фото.

По данным главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко, цель этого "действия" - создать соответствующую картину для комиссии МАГАТЭ и сформировать пул местных жителей, которые под камеры СМИ сообщат комиссии об обстрелах города с нашей стороны водохранилища.

"Распятого мальчика в трусиках помните? То же самое, только теперь "трусики" пытаются одеть на жителей Энергодара", - добавил он.