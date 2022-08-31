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Россия сегодня обстреляла Энергодар, куда должна прибыть миссия МАГАТЭ для инспекции ЗАЭС

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Запорожье, Среда 31 августа 2022 11:46
Россия сегодня обстреляла Энергодар, куда должна прибыть миссия МАГАТЭ для инспекции ЗАЭС Фото: РФ обстреляла Энергодар 31 августа (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 31 августа, Россия обстреляла Энергодар, где находится Запорожская АЭС, куда именно сегодня должна прибыть миссия МАГАТЭ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Энергодара Дмитрия Орлова.

"Утро 31 августа. Здание Энергодарского городского совета", - рассказал он, опубликовав фото.

По данным главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко, цель этого "действия" - создать соответствующую картину для комиссии МАГАТЭ и сформировать пул местных жителей, которые под камеры СМИ сообщат комиссии об обстрелах города с нашей стороны водохранилища.

"Распятого мальчика в трусиках помните? То же самое, только теперь "трусики" пытаются одеть на жителей Энергодара", - добавил он.

Как сообщалось, миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла в Киев накануне запланированного визита на оккупированную Россией Запорожскую АЭС.

Позже стало известно, что российские войска обстреливают коридоры, по которым миссия МАГАТЭ должна доехать на Запорожскую АЭС.

Напомним, миссия МАГАТЭ едет в оккупированный Энергодар на фоне обострения ситуации вокруг Запорожской АЭС. Команда международных инспекторов приступит к работе на атомной станции уже на этой неделе и пробудет до 3 сентября.

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