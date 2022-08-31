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МАГАТЭ прибыла в Запорожье, - СМИ

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Запорожье, Среда 31 августа 2022 15:08
МАГАТЭ прибыла в Запорожье, - СМИ Фото: Запорожская АЭС (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Как пишет издание со ссылкой AFP и Reuters, миссия прибыла в город примерно на 20 автомобилях, в том числе на машине скорой помощи. Конвой стартовал в Киеве рано утром по немецкому времени.

"В Запорожье группа экспертов во главе с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси должна оценить ситуацию на Запорожской АЭС и, по словам Гросси, "насколько это возможно, стабилизировать ее", - добавляет издание.

"Теперь мы, наконец, приступаем к работе", - сказал журналистам глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси перед тем, как отправиться в путь.

Он сказал, что они планировали провести "несколько дней" на ЗАЭС.

Известно, что оккупанты не планируют выдавать представителям МАГАТЭ спецпропуски и им предстоит ждать в очереди, чтобы заехать на территорию ЗАЭС.

Как сообщалось, в среду, 31 августа, Россия обстреляла Энергодар, где находится Запорожская АЭС, куда именно сегодня должна прибыть миссия МАГАТЭ.

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Запорожская АЭС
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