МАГАТЭ прибыла в Запорожье, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

Как пишет издание со ссылкой AFP и Reuters, миссия прибыла в город примерно на 20 автомобилях, в том числе на машине скорой помощи. Конвой стартовал в Киеве рано утром по немецкому времени.

"В Запорожье группа экспертов во главе с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси должна оценить ситуацию на Запорожской АЭС и, по словам Гросси, "насколько это возможно, стабилизировать ее", - добавляет издание.

"Теперь мы, наконец, приступаем к работе", - сказал журналистам глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси перед тем, как отправиться в путь.

Он сказал, что они планировали провести "несколько дней" на ЗАЭС.

Известно, что оккупанты не планируют выдавать представителям МАГАТЭ спецпропуски и им предстоит ждать в очереди, чтобы заехать на территорию ЗАЭС.