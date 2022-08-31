ua ru
Ср, 31 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В ЕС договорились приостановить упрощенный визовый режим с Россией, - Боррель

Новина українською →
Среда 31 августа 2022 16:54
В ЕС договорились приостановить упрощенный визовый режим с Россией, - Боррель Фото: Жозеп Боррель, глава дипломатии Евросоюза (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Главы МИД стран Евросоюза достигли политической договоренности насчет приостановления упрощенного визового режима с Россией на фоне войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля в Twitter.

По его словам, сейчас наблюдается значительное увеличение пересечения границы России с соседними государствами и это становится угрозой для безопасности.

"Поэтому сегодня мы договорились с министрами иностранных дел ЕС о полной приостановке действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией", - заявил Боррель.

Стоит заметить, что в случае утверждения таких ограничений туристические шенгенские визы россиянам не выдавать перестанут. Но процесс их получения будет дольше, страны будут чаще отказывать в них, а сама виза будет дороже почти в два раза, поскольку размер сбора поднимут с 35 до 80 евро.

Напомним, ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что ЕС не будет вводить полный запрет на выдачу виз для россиян, поскольку по этому вопросу нет единого мнения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Санкции против России Шенгенская зона
NEWS
Украинцы за границей должны платить налог дважды? Какое решение нашли в Кабмине
Украинцы за границей должны платить налог дважды? Какое решение нашли в Кабмине
DAILY
Даниил Гетманцев: Снизить или отменить налоги? Два вопроса: какая цель и за чей счет
Ростислав Шаправскийглавный редактор Даниил Гетманцев: Снизить или отменить налоги? Два вопроса: какая цель и за чей счет