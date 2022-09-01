Місія МАГАТЕ у Запоріжжі та ускладнення візового режиму з Росією: новини за 31 серпня

Місія МАГАТЕ прибула у Запоріжжя, аби завтра здійснити візит на Запорізьку АЕС. Тим часом у Євросоюзі домовилися призупинити спрощений візовий режим з Росією.

Детальніше про те, що сталося у середу, 31 серпня, - в матеріалі РБК-Україна .

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Місія МАГАТЕ прибула до Запоріжжя

Група експертів на чолі з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі має оцінити ситуацію на Запорізькій АЕС і, за словами Гроссі, "наскільки це можливо, стабілізувати її". На станцію місія має прибути 1 вересня.

Місія МАГАТЕ планує пробути з візитом на Запорізькій АЕС кілька днів. Експерти хочуть поспілкуватися з українським персоналом і скласти звіт про поїздку. Також Гроссі розраховує на створення постійної місії на станції.

При цьому російські окупанти обстріляли Енергодар, де знаходиться АЕС і куди має прибути місія МАГАТЕ.

У ЄС домовилися призупинити спрощений візовий режим з Росією

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу досягли політичної домовленості щодо призупинення спрощеного візового режиму з Росією на тлі війни проти України.

У разі затвердження таких обмежень туристичні шенгенські візи росіянам не припинять видавати. Але процес їх отримання буде довше, країни будуть частіше відмовляти в них, а сама віза буде дорожче майже в два рази, оскільки розмір збору піднімуть з 35 до 80 євро.

Міноборони подало в Раду пропозиції щодо військового обліку для жінок

Міністерство оборони України внесло пропозиції у Верховну раду, які спрямовані на врегулювання питання постановки жінок на військовий облік.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що зараз в Україні немає гострої потреби в тому, щоб істотно збільшити кількість жінок на військовому обліку. Але при цьому для ЗСУ залишається потреба в окремих фахівцях у сферах медицини, радіотехніки та харчових технологій.

Вона сказала, що у разі прийняття змін до закону, Генштаб скоротить перелік військово-облікових спеціальностей для жінок.

"Нафтогаз" домовився про відстрочку по боргах, але є нюанс

Власники єврооблігацій, термін погашення яких настає в липні 2024 року, погодились на відстрочення боргу на два роки. При цьому держателі єврооблігацій, термін погашення яких настає в листопаді 2026 року, не підтримали відстрочку виплат.

Схема на мільйони. Посадовці ДСНС без перевірки запускали потенційно небезпечні об'єкти

За даними СБУ, посадовці ДСНС налагодили масштабну корупційну схему, що полягала у системному отриманні хабарів від підприємців за погодження дозвільної документації.

Посадовці вимагали від керівників великих торгових центрів та компаній хабарі за прискорене погодження документації та не здійснювали фактичну перевірку пожежної безпеки у громадських місцях. Частина з них виявилася нездатною забезпечити цивільний захист громадян у момент надзвичайних ситуацій. Щомісячні "прибутки" зловмисників становили понад 10 мільйонів гривень.

Сильне похолодання та грози: прогноз погоди на перший день осені

В Україні прогнозують ще сильніше похолодання у західних областях. 1 вересня дощі будуть на заході, півночі та в центрі.