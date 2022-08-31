Москвичи, питерцы и срочники. Как Россия собирается усилить "охрану" в Крыму

Российские оккупанты собираются перебросить в Крым срочников и так называемых "добровольцев" из Московской и Ленинградской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

По данным разведки, российское военное руководство пытается усилить "охрану" на полуострове и для этого хочет доукомплектовать воинские части РФ, которые дислоцируются в Крыму.

Командующий Южного военного округа России Александр Дворников, которого называют "сирийским мясником", принял решение перебросить в Крым 1200 срочников. Также на полуостров отправят "москвичей" и "питерцев" - солдат из так называемых "добровольческих" батальонов.

Однако военнослужащим не предлагают подписать контракт, поскольку на территории полуострова не проходят боевые действия. Поэтому зарплата определена на уровне около 5 тысяч рублей (82 доллара).

"Экономия государственных российских средств также произойдет и за счет невыплаты компенсации в случае гибели военнослужащих, ведь участие срочников в боевых действиях Российская Федерация отрицает", - говорится в сообщении.