МАГАТЭ планирует провести на ЗАЭС несколько дней, - Гросси

Миссия МАГАТЭ планирует пробыть с визитом на Запорожской АЭС несколько дней. Эксперты хотят пообщаться с украинским персоналом и составить отчет о поездке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Утром 31 августа миссия МАГАТЭ выехала из Киева в составе автоколонны.

Перед отправлением конвоя в комментарии журналистам глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что эксперты планируют провести на Запорожской АЭС "несколько дней". В частности, эксперты хотят пообщаться с персоналом и составить отчет.

Также глава МАГАТЭ рассчитывает создать постоянную миссию на станции.

В свою очередь гауляйтер Запоржской области Евгений Балицкий в комментарии российским СМИ заявил, что миссия МАГАТЭ на ЗАЭС должна продлиться один день.

"Программа визита рассчитана на один день. Они должны за один день просмотреть работу станции. Те элементы, которые они скажут, в процессе можно посмотреть. Пока заявлено (как цель визита – ред.) – "ознакомиться с работой станции". Для нас это размытое понятие", - сказал он.