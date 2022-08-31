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МАГАТЭ планирует провести на ЗАЭС несколько дней, - Гросси

Новина українською →
Запорожье, Среда 31 августа 2022 10:30
МАГАТЭ планирует провести на ЗАЭС несколько дней, - Гросси Фото: миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Миссия МАГАТЭ планирует пробыть с визитом на Запорожской АЭС несколько дней. Эксперты хотят пообщаться с украинским персоналом и составить отчет о поездке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Утром 31 августа миссия МАГАТЭ выехала из Киева в составе автоколонны.

Перед отправлением конвоя в комментарии журналистам глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что эксперты планируют провести на Запорожской АЭС "несколько дней". В частности, эксперты хотят пообщаться с персоналом и составить отчет.

Также глава МАГАТЭ рассчитывает создать постоянную миссию на станции.

В свою очередь гауляйтер Запоржской области Евгений Балицкий в комментарии российским СМИ заявил, что миссия МАГАТЭ на ЗАЭС должна продлиться один день.

"Программа визита рассчитана на один день. Они должны за один день просмотреть работу станции. Те элементы, которые они скажут, в процессе можно посмотреть. Пока заявлено (как цель визита – ред.) – "ознакомиться с работой станции". Для нас это размытое понятие", - сказал он.

Напомним, накануне взита в Офисе президента сообщили, что россияне обстреливают коридоры, по которым эксперты МАГАТЭ должны доехать на ЗАЭС.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что оккупанты имитируют боевые действия в Энергодаре, чтобы попытаться сорвать визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

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Запорожская АЭС МАГАТЭ Запорожье
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