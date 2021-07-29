Романчук завоевал четвертую медаль для Украины на Олимпийских играх

Украинский пловец Михаил Романчук принес Украине четвертую медаль на Олимпийских играх. Он завоевал "бронзу" на дистанции 800 метров вольным стилем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НОК .

В финале наш соотечественник показал время 7.42,33.

Еще один украинец, который вместе с Романчуком квалифицировался в восьмерку лучших, Сергей Фролов в финале стал шестым (7.45,11).

Романчук выступит в следующих соревнованиях на Олимпиаде на дистанции 1500 м.