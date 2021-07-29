Романчук завоевал четвертую медаль для Украины на Олимпийских играх
Фото: пловец Михаил Романчук (facebook.com/olympicua)
Украинский пловец Михаил Романчук принес Украине четвертую медаль на Олимпийских играх. Он завоевал "бронзу" на дистанции 800 метров вольным стилем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НОК.
В финале наш соотечественник показал время 7.42,33.
Еще один украинец, который вместе с Романчуком квалифицировался в восьмерку лучших, Сергей Фролов в финале стал шестым (7.45,11).
Романчук выступит в следующих соревнованиях на Олимпиаде на дистанции 1500 м.
Ранее Романчук установил рекорд на Олимпиаде-2020.