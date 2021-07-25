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Украина завоевала вторую медаль на Олимпийских играх

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Токио, Воскресенье 25 июля 2021 15:05
Украина завоевала вторую медаль на Олимпийских играх Фото: украинский шпажист Игорь Рейзлин (facebook.com/olympicua)
Автор: Анастасия Рокитна

Украинский шпажист Игорь Рейзлин победил итальянца Андреа Сантарелли и завоевал бронзовую медаль Олимпиады-2020. Схватка завершилась со счетом 15:12.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу НОК Украины.

Ранее Рейзлин в 1/8 финала победил швейцарца Суи Гайнцера - 15:12. А в полуфинале соревнований нанес поражение 18-летнему Мохамеду Ельсаеду из Израиля - 15:13. Игорь Рейзлин в полуфинале уступил французу Ромену Канноне.

Это вторая награда Украины на XXXII летних Олимпийских играх в Токио.

Отметим, в первый медальный день дзюдоистка Дарья Билодид заняла третье место и получила "бронзу".

Ранее сообщалось, что Рейзлин вышел в полуфинал Олимпийских игр.

Напомним, украинка на Олимпиаде-2020 завоевала четвертое место в пулевой стрельбе.

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