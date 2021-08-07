Украина выиграла "серебро" Олимпиады в каноэ-двойке

Представительницы Украины в гребле на каноэ-двойке Людмила Лузан и Анастасия Четверикова выиграли серебряную медаль Олимпийских игр-2020 . Украинки стали вторыми в заплыве на 500 метров.

Лузан и Четверикова на половине дистанции были вторыми и смогли удержать свою позицию до финиша. "Золото" на этой дистанции взяли представительницы Китая, которые захватили лидерство со старта заплыва.

Украинки показали время в 1:57:499, отстав от китаянок на 2.004 секунды. Третьими пришли представительницы Канады - 1:59.041.

Для Людмилы Лузан эта медаль стала второй в Токио - ранее она взяла "бронзу" в кноэ-одиночке на 200 м. Сейчас же после заплыва она заявила, что украинки свой потенциал еще не исчерпали.

"Теперь будем держать курс на Париж. У нас еще есть потенциал", - сказала после гонки Лузан.

Эта медаль стала для Украины 15-й на нынешних Олимпийских играх - наши спортсмены завоевали 1 "золото", 4 "серебра" и 10 "бронз".

Также сегодня в полуфиналах в каноэ-одиночке (1000 м, мужчины) и байдарке-четверке (500 м, женщины) выступали украинцы Павел Алтухов и Юрий Вандюк, а также Мария Повх, Людмила Куклиновська, Анастасия Тодорова и Мария Кичасова-Скорик. Однако они не смогли пробиться в медальный финал соревнований.