Еще одна "бронза": Украина завоевала медаль Олимпиады-2020 в борьбе

Украина завоевала на Олимпийская играх в Токио еще одну бронзовую медаль. На этот раз медаль принесла украинская борчиха Ирина Коляденко.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Федерации борьбы Украины .

В финале Коляденко одолела представительницу Латвии Анастасию Григорьеву.

Первый период столкновения между Коляденко и Григорьевой закончился вничью. В конце четвертой минуты украинка уже вышла вперед, однако заработала лишь один балл.

Еще один бал Коляденко получила, находясь на краю. В результате украинка победила.