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Украина взяла "бронзу" Олимпийских игр в командном артистическом плавании

Новина українською →
Токио, Суббота 07 августа 2021 14:35
Украина взяла "бронзу" Олимпийских игр в командном артистическом плавании Фото: украинки сохранили третье место после первой программы (noc-ukr.org)
Автор: Игорь Литвиненко

Украина взяла бронзовую медаль Олимпийских игр-2020 в артистическом плавании. Украинские синхронистки смогли сохранить свое третье место после первой программы финала.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

После технической программы украинки занимали третье место, имея в активе 94.2685 балла. Они опережали Японию менее чем на балл, при этом отставали от Китая и Российского олимпийского комитета на почти 2 и 3 балла соответственно. В произвольной программе украинки также показали третий результат, набрав 96.0333 балла. Общее количество баллов Украины составило 190.3018 - это "бронза" Олимпиады в Токио.

Украина взяла &quot;бронзу&quot; Олимпийских игр в командном артистическом плавании

В составе Украины выступали Марина Алексиива, Вадислав Алексиива, Марта Федина, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко и Елизавета Яхно.

Это уже вторая олимпийская медаль в артистическом плавании. Ранее Анастасия Савчук и Марта Федина взяли "бронзу" в дуэте.

Напомним, ранее сегодня Украине два "серебра" принесли Людмила Лузан и Анастасия Четверикова (каноэ-двойка, 500 м), а также Александр Хижняк (бокс, до 75 кг), который, выигрывая по ходу боя за "золото" упал в нокдаун, а рефери остановил бой.

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