Украина взяла "бронзу" Олимпийских игр в командном артистическом плавании

Украина взяла бронзовую медаль Олимпийских игр-2020 в артистическом плавании. Украинские синхронистки смогли сохранить свое третье место после первой программы финала.

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После технической программы украинки занимали третье место, имея в активе 94.2685 балла. Они опережали Японию менее чем на балл, при этом отставали от Китая и Российского олимпийского комитета на почти 2 и 3 балла соответственно. В произвольной программе украинки также показали третий результат, набрав 96.0333 балла. Общее количество баллов Украины составило 190.3018 - это "бронза" Олимпиады в Токио. В составе Украины выступали Марина Алексиива, Вадислав Алексиива, Марта Федина, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко и Елизавета Яхно.