Борец Парвиз Насибов принес Украине второе "серебро" Олимпиады в Токио
Фото: украинский борец Парвиз Насибов (Getty Images)
Украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов получил серебряную награду Олимпийских игр. Он выступал в весовой категории до 67 кг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию соревнований.
В финальной схватке за "золото" Насибов проиграл Мохаммадрезу Гераее из Ирана - 1:9.
Это вторая серебряная медаль сборной Украины на Олимпийских Играх в Токио и восьмая - в общей копилке.
Напомним, вчера Насибов вырвал победу в сверхсложной схватке против египтянина Мохамеда Ибрагима Эль-Сайеда (7:6) и вышел в финал Олимпийских игр