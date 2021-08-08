Старикова принесла Украине "серебро" в последний день Олимпиады в Токио

Елена Старикова принесла Украине еще одну серебряную медаль на Олимпийских играх-2020. Украинка уступила в финале спринта велотрека, заняв второе место.

В финале Старикова сражалась за "золото" с канадской велосипедисткой Келси Митчелл, но уступила ей в двух заездах. В первом заезде украинка уступила 0.061 секунды, а во втором - 0.064.

Бронзовую медаль в спринте завоевала представительница Гонконга Вай Зе Ли, которую победила в полуфинале Старикова.

Это первая медаль для Украины в велотреке на нынешней Олимпиаде.

Всего украинские спортсмены завоевали на ОИ-2020 19 наград - 1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых медалей.