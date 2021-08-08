ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Старикова принесла Украине "серебро" в последний день Олимпиады в Токио

Новина українською →
Токио, Воскресенье 08 августа 2021 05:56
Старикова принесла Украине "серебро" в последний день Олимпиады в Токио Фото: Елена Старикова (twitter.com/by_Ukraine)
Автор: Игорь Литвиненко

Елена Старикова принесла Украине еще одну серебряную медаль на Олимпийских играх-2020. Украинка уступила в финале спринта велотрека, заняв второе место.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

В финале Старикова сражалась за "золото" с канадской велосипедисткой Келси Митчелл, но уступила ей в двух заездах. В первом заезде украинка уступила 0.061 секунды, а во втором - 0.064.

Бронзовую медаль в спринте завоевала представительница Гонконга Вай Зе Ли, которую победила в полуфинале Старикова.

Старикова принесла Украине &quot;серебро&quot; в последний день Олимпиады в Токио

Это первая медаль для Украины в велотреке на нынешней Олимпиаде.

Всего украинские спортсмены завоевали на ОИ-2020 19 наград - 1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых медалей.

Напомним, вчера копилка Украины пополнилась четырьмя олимпийскими медалями. "Серебро" завоевали Людмила Лузан и Анастасия Четверикова в каноэ-двойке и Александр Хижняк в боксе, бронзовые награды у украинской команды в артистическом плавании и Ярославы Магучих в прыжках в высоту.

Отметим, сегодня в 15:00 по Киеву состоится церемония закрытия Олимпийских игр в Токио.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада Олимпиада 2020
Медальный зачет Украины
Медальный зачет Украины
Итоги дня
Итоги дня
Расписание соревнований
Расписание соревнований
Состав украинской сборной
Состав украинской сборной
Украина на Олимпиаде: история побед
Украина на Олимпиаде: история побед