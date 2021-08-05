Терлюга взяла историческое серебро по карате на Олимпийских играх
Фото: Анжелика Терлюга (Getty Images)
Украинка Анжелика Терлюга одержала историческую медаль на Олимпиаде-2020 по каратэ. Она взяла для Украины еще одно "серебро".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Олимпиады.
Каратистка соревновалась в весовой категории до 55 кг.
В финале она уступила спортсменке из Болгарии Ивет Горанова. Встреча завершилась со счетом 5: 1
Это первая награда Украины в каратэ на Олимпиаде, ведь этот вид спорта дебютировал в программе Олимпиады-2020 в Токио.