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Терлюга взяла историческое серебро по карате на Олимпийских играх

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Четверг 05 августа 2021 15:20
Терлюга взяла историческое серебро по карате на Олимпийских играх Фото: Анжелика Терлюга (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Украинка Анжелика Терлюга одержала историческую медаль на Олимпиаде-2020 по каратэ. Она взяла для Украины еще одно "серебро".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Олимпиады.

Каратистка соревновалась в весовой категории до 55 кг.

В финале она уступила спортсменке из Болгарии Ивет Горанова. Встреча завершилась со счетом 5: 1

Это первая награда Украины в каратэ на Олимпиаде, ведь этот вид спорта дебютировал в программе Олимпиады-2020 в Токио.

Терлюга взяла историческое серебро по карате на Олимпийских играх

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