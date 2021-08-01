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Романчук принес Украине первое "серебро" Олимпиады в Токио

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Токио, Воскресенье 01 августа 2021 05:02
Романчук принес Украине первое "серебро" Олимпиады в Токио Фото: Михаил Романчук (facebook.com/olympicua)
Автор: Игорь Литвиненко

Михаил Романчук принес Украине первое "серебро" Олимпийских игр-2020. Украинский пловец стал лучшим на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Подробнее о заплыве - в материале РБК-Украина.

Старт заплыва Романчук намеренно отдал соперникам, плывя с 8-7 результатом. Однако на 450 метрах он уже вышел на второе место. За 200 метров спортсмены начали финишный спурт. И за 50 метров до финиша Романчук шел третьим, однако сумел обойти немца Флориана Веллброка, закончив заплыв на втором месте. "Золото" вновь, как и на дистанции 800 метров, взял американец Роберт Финке.

Еще один украинец Сергей Фролов финишировал с последним восьмым результатом.

Романчук принес Украине первое &quot;серебро&quot; Олимпиады в Токио

Это первая серебряная медаль для Украины на этой Олимпиаде. До этого у нас было пять "бронз", одна из которых Романчука на дистанции 800 метров.

Отметим, также сегодня за медали поборется тяжелоатлетка Ирина Деха в весовой категории до 76 кг.

Напомним, вчера теннисистка Элина Свитолина принесла Украине пятую "бронзу", вырвав победу в тяжелейшем матче против казашки Елены Рыбакиной, уступая по ходу встречи.

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