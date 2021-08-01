Романчук принес Украине первое "серебро" Олимпиады в Токио

Старт заплыва Романчук намеренно отдал соперникам, плывя с 8-7 результатом. Однако на 450 метрах он уже вышел на второе место. За 200 метров спортсмены начали финишный спурт. И за 50 метров до финиша Романчук шел третьим, однако сумел обойти немца Флориана Веллброка, закончив заплыв на втором месте. "Золото" вновь, как и на дистанции 800 метров, взял американец Роберт Финке.

Еще один украинец Сергей Фролов финишировал с последним восьмым результатом.

Это первая серебряная медаль для Украины на этой Олимпиаде. До этого у нас было пять "бронз", одна из которых Романчука на дистанции 800 метров.

Отметим, также сегодня за медали поборется тяжелоатлетка Ирина Деха в весовой категории до 76 кг.