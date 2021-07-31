Свитолина в тяжелейшем матче взяла "бронзу" Олимпиады в Токио

Первый сет был крайне неудачным для украинки - она отдала два брейка на своей подаче Рыбакиной и уступила со счетом 1:6.

Во втором сете Свитолина также сходу отдала брейк сопернице, однако затем сумела взять подачу Рыбакиной. Далее обе теннисистки брали свое, как результат судьба сета решалась на тай-брейке. Все время спортсменки шли очко в очко, однако украинке удалось получить сет-поинт, взяв очко на подаче Рыбакиной, и с первой же попытки взять сет - 7:6 (7:5 - тай-брейк).

В решающем сете уже в первом же гейме Свитолина имела брейк-поинт, но реализовать его не смогла. К тому же после уступила свою подачу. Но украинка вновь продемонстрировала характер и при счете 2:4 смогла сделать обратный брейк. Впоследствии Свитолина забрала все последующие геймы, одержав тяжелейшую трудовую победу и бронзовую медаль Олимпиады. Отметим, при счете 5:4 на подаче украинки Рыбакина смогла отыграть 6 матч-поинтов, однако с седьмой попытки Свитолина таки смогла одержать победу.

Эта награда стала для Украины пятой на Играх в Токио - все бронзовые.