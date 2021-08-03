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У Украины еще одна медаль. Черкасова завоевала "бронзу" на Олимпиаде-2020

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Токио, Вторник 03 августа 2021 15:20
У Украины еще одна медаль. Черкасова завоевала "бронзу" на Олимпиаде-2020 Фото: украинская спортсменка Алла Черкасова (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Украинская спортсменка Алла Черкасова завоевала "бронзу" на Олимпиаде-2020. Это седьмая награда Украины в Токио.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Федерации борьбы Украины.

Черкасова одержала победу на туше над олимпийской чемпинкою Рио японкой Сарой Досьо.

"Поздравляем Аллу, тренерский штаб, Ассоциацию свободной борьбы Украины, всех болельщиков борьбы", - сообщили в пресс-службе Федерации борьбы Украины.

У Украины еще одна медаль. Черкасова завоевала &quot;бронзу&quot; на Олимпиаде-2020

Напомним, Михаил Романчук принес Украине первое "серебро" Олимпийских игр-2020. Украинский пловец стал лучшим на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Кроме того, теннисистка Элина Свитолина принесла Украине пятую "бронзу", вырвав победу в тяжелейшем матче против казашки Елены Рыбакиной, уступая по ходу встречи.

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