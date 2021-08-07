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Магучих взяла "бронзу" в прыжках в высоту на ОИ-2020. Левченко и Геращенко вне пьедестала

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Токио, Суббота 07 августа 2021 15:59
Магучих взяла "бронзу" в прыжках в высоту на ОИ-2020. Левченко и Геращенко вне пьедестала Фото: Ярослава Магучих - олимпийская чемпионка в прыжках в высоту (noc-ukr.org)
Автор: Игорь Литвиненко

Ярослава Магучих стала бронзовой медалисткой Олимпийских игр в Токио в прыжках в высоту. Ирина Геращенко и Юлия Левченко остались вне пьедестала.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

Магучих смогла взять высоту в 2 метра со второй попытки, но ни 2.02, ни 2.04 украинке не покорились. В итоге бронзовая медаль. Олимпийской чемпионкой стала представительница Российского олимпийского комитета Мария Ласицкене, которая прыгнула на 2.04. Австралийка Никола МакДермотт стала "серебряной" медалисткой с 2.02.

Отметим, Магучих в свои 19 лет стала самой младшей медалисткой в этом секторе - Ласицкене 28 лет, МакДермотт 24 года.

Также в финале участвовали еще две украинки - Юлия Левченко и Ирина Геращенко. Левченко не завершила соревнование на 8-м месте с результатом в 1.96. А вот Ирина Геращенко остановилась в шаге от пьедестала. Она взяла 1.98, но трижды не смогла взять 2 метра - в итоге четвертое место.

Магучих взяла &quot;бронзу&quot; в прыжках в высоту на ОИ-2020. Левченко и Геращенко вне пьедестала

Напомним, сегодня украинские спортсмены завоевали еще три медали Олимпиады. Людмила Гузан и Анастасия Четверикова стали серебряными медалистками в каноэ-двойке на 500 метров.

Боксер Александр Хижняк, доминируя по ходу боя, в третьем раунде пропустил удар и упал в нокдаун. Рефери бой остановил, хотя украинец был готов продолжить. В итоге лишь "серебро" для Хижняка.

Еще одну бронзовую медаль принесла команда Украины в артистическом плавании.

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