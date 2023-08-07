Масована ракетна атака на Україну та удари ЗСУ по мостах до Криму: новини за вихідні

Війна РФ проти України

Новини за 5 серпня:

Новини за 6 серпня:

Удари по мостах до Криму

В неділю, 6 серпня, в районі Чонгара й Генічеська Херсонської області пролунали потужні вибухи. Місцеві повідомляли про "прильоти" по мостах.

Пізніше в ЗСУ підтвердили, що удари нанесені по Чонгарському та Генічеському мосту були зроблені Збройними силами України.

Масована ракетна атака

В суботу, 5 серпня, російська армія вчергове здійснила обстріл українських територій. Цього разу ціллю окупантів стала "Мотор-Січ" та Хмельницька область.

Український президент Володимир Зеленський також зауважив, що хоч би скільки було таких російських атак, все одно вони Росії нічого не дадуть.

"Все одно ми захистимо свободу для України, для всіх наших людей. І міжнародне право Росії не вдасться підмінити терором, чи кризами, чи будь-яким залякуванням. Буквально кожен тиждень додає світової дійсно сили для захисту нормального життя", - додав Зеленський.

Примусову евакуацію дітей оголосили ще у дев’яти населених пунктах Донецької області

Під час засідання Координаційного штабу було прийнято рішення розширити примусову евакуацію дітей в Донецькій області ще дев'ятьма населеними пунктами.

"Учасники одностайно проголосували за проведення примусової евакуації дітей ще із дев’яти населених пунктів Донецької області, які знаходяться поблизу районів ведення бойових дій", - пише пресслужба Мінреінтеграції.

В Суецькому каналі буксир протаранив танкер і затонув

Буксир зіткнувся з танкером в акваторії Суецького каналу, після чого затонув.

Доки на місці події тривають роботи з підйому буксира, танкер направлено в Порт-Саїд до з'ясування обставин того, що сталося.

Українців попередили про ворожу кібератаку

У Держспецзв’язку.повідомили, що лист із темою "Рекомендації CERT-UA з налаштувань програм MS Office", надісланий із поштової адреси cert-ua@ukr.net, можуть надсилати до українських державних організацій. Він містить вкладений файл "ВНУТРІШНІ КІБЕРЗАГРОЗИ.chm" нібито від імені урядової команди CERT-UA.

Шість вагонів із зерном, які прямували до України, зійшли з рейок у Молдові

Потяг із 61 вагоном зерна прямував із Молдови до річкового порту в Україні. Внаслідок аварії 6 з них перекинулись.

Повідомляється, що шість вагонів із зерном зійшли з рейок, коли потяг курсував на ділянці лінії Кульма-Чадир-Лунга. Він направлявся до Рені, українського річкового транспортного вузла на Дунаї.

У Словенії сталася масштабна повінь

Проливні дощі спричинили масштабні повені в Словенії. Цілі міста залишились без електроенергії, загинуло 3 людей.

Внаслідок негоди близько 16 000 домогосподарств залишилися без світла. Рятувальники намагалися дістатися до затоплених районів, гелікоптери евакуйовували людей, які опинилися у своїх будинках у місті Скоф'я-Лока, де транспортні засоби та вантажівки були затоплені.

Блінкен та глава МЗС Туреччини обговорили "зернову угоду"

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів переговори з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Політики обговорили "зернову угоду".