Росіяни обстріляли околиці Запоріжжя

Російські загарбники здійснили чергову атаку по Запоріжжю. Вони нанесли ракетний удар по околицях міста.

Про це заявив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram .

За його словами, фахівці працюють на місці влучання над ліквідацією займання.

Інформація про постраждалих наразі не надходила.

При цьому голова ОВА додав, що наслідки руйнувань ще встановлюються.

Масштабна тривога в Україні

Сьогодні в Україні тричі оголошували масштабну повітряну тривогу. В останній раз окупанти запустили по території країни "Кинджали" та швидкісні ракети.

Ситуація в Запоріжжі

Запоріжжя розташоване всього за декілька десятків кілометрів від лінії фронту та окупованих територій, то час від часу регіон зазнає ударів російськими балістичними ракетами.

Окупаційні війська, зазвичай, використовують ракетні системи С-300 та "Іскандер" проти мирних мешканців Запоріжжя.

Так, нещодавно Запоріжжя також потрапляло під обстріл з боку росіян. Тоді голова Запорізької ОВА Юрій Малашко не розкрив подробиць, але зазначив, що минулося без постраждалих.

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